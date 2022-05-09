https://tr.sputniknews.com/20220509/nhkm-kadikoyde-12-mayista-zafere-eslik-eden-sarkilar-konseri-verilecek-1056225345.html

NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden Şarkılar' konseri verilecek

NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden Şarkılar' konseri verilecek

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferinin 77. yıl dönümü dolasıyla, NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T20:46+0300

2022-05-09T20:46+0300

2022-05-09T20:46+0300

yaşam

türkiye

kadıköy

nazım hikmet kültür merkezi

zafer günü

sovyetler birliği

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İstanbul Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Ruhi Su Salonu'nda 12 Mayıs 2022 Perşembe akşamı saat 20.30'da "Zafere Eşlik Eden Şarkılar" dinleyiciyle buluşuyor.NKHM'den konsere ilişkin yapılan duyuruda şöyle denildi:"9 Mayıs 1945, Nazilerin Sovyetler Birliği tarafından tarihin çöplüğüne atıldığı gün oldu. Nazi faşizmini tarihe gömen Kızıl Ordu’yu, Sovyet halklarını, Avrupa’nın dört bir yanında büyük bir yurtseverlikle mücadeleye atılan ve bu mücadelede yaşamını yitirenleri Büyük Zafer’in yıl dönümünde şarkılarımızla anıyoruz.Savaş günlerinin, savaş zamanı aşklarının, özlemlerin ve umutla mücadele eden insanlığın şarkılarından bir seçkiyi bu konserde dinleyeceksiniz.Piyanist Dinara Birnazarova’nın oluşturduğu repertuvardaki şarkılar insanlık umudunu hiç yitirmesin diye seslendiriliyor.Piyanist: Dinara Birnazarova

kadıköy

sovyetler birliği

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türkiye, kadıköy, nazım hikmet kültür merkezi, zafer günü, sovyetler birliği