Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220509/nhkm-kadikoyde-12-mayista-zafere-eslik-eden-sarkilar-konseri-verilecek-1056225345.html
NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden Şarkılar' konseri verilecek
NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden Şarkılar' konseri verilecek
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferinin 77. yıl dönümü dolasıyla, NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T20:46+0300
2022-05-09T20:46+0300
yaşam
türkiye
kadıköy
nazım hikmet kültür merkezi
zafer günü
sovyetler birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056225167_4:0:808:452_1920x0_80_0_0_4f9aa8aa35abb4b332580ed750d8715a.png
İstanbul Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Ruhi Su Salonu'nda 12 Mayıs 2022 Perşembe akşamı saat 20.30'da "Zafere Eşlik Eden Şarkılar" dinleyiciyle buluşuyor.NKHM'den konsere ilişkin yapılan duyuruda şöyle denildi:"9 Mayıs 1945, Nazilerin Sovyetler Birliği tarafından tarihin çöplüğüne atıldığı gün oldu. Nazi faşizmini tarihe gömen Kızıl Ordu’yu, Sovyet halklarını, Avrupa’nın dört bir yanında büyük bir yurtseverlikle mücadeleye atılan ve bu mücadelede yaşamını yitirenleri Büyük Zafer’in yıl dönümünde şarkılarımızla anıyoruz.Savaş günlerinin, savaş zamanı aşklarının, özlemlerin ve umutla mücadele eden insanlığın şarkılarından bir seçkiyi bu konserde dinleyeceksiniz.Piyanist Dinara Birnazarova’nın oluşturduğu repertuvardaki şarkılar insanlık umudunu hiç yitirmesin diye seslendiriliyor.Piyanist: Dinara Birnazarova
kadıköy
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056225167_104:0:707:452_1920x0_80_0_0_ee27c827b705f497a4e1139e9455cac4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kadıköy, nazım hikmet kültür merkezi, zafer günü, sovyetler birliği

NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden Şarkılar' konseri verilecek

20:46 09.05.2022
© Nazım Hikmet Kültür MerkeziNazım Hikmet Kültür Merkezi
Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Abone olTelegram
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferinin 77. yıl dönümü dolasıyla, NHKM Kadıköy'de 12 Mayıs'ta 'Zafere Eşlik Eden Şarkılar' konseri verilecek.
İstanbul Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Ruhi Su Salonu'nda 12 Mayıs 2022 Perşembe akşamı saat 20.30'da "Zafere Eşlik Eden Şarkılar" dinleyiciyle buluşuyor.
NKHM'den konsere ilişkin yapılan duyuruda şöyle denildi:
"9 Mayıs 1945, Nazilerin Sovyetler Birliği tarafından tarihin çöplüğüne atıldığı gün oldu. Nazi faşizmini tarihe gömen Kızıl Ordu’yu, Sovyet halklarını, Avrupa’nın dört bir yanında büyük bir yurtseverlikle mücadeleye atılan ve bu mücadelede yaşamını yitirenleri Büyük Zafer’in yıl dönümünde şarkılarımızla anıyoruz.
Savaş günlerinin, savaş zamanı aşklarının, özlemlerin ve umutla mücadele eden insanlığın şarkılarından bir seçkiyi bu konserde dinleyeceksiniz.
Piyanist Dinara Birnazarova’nın oluşturduğu repertuvardaki şarkılar insanlık umudunu hiç yitirmesin diye seslendiriliyor.
Piyanist: Dinara Birnazarova
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала