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https://tr.sputniknews.com/20220509/nijeryada-yasa-disi-petrol-rafinerisindeki-patlamada-10-kisi-hayatini-kaybetti-1056196720.html
Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın güneydoğusundaki Abia eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T05:49+0300
2022-05-09T05:49+0300
dünya
nijerya
patlama
petrol rafinerisi
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Nijerya'nın ulusal basındaki haberlere göre, Abia eyaletinin Uzuaku bölesinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.Nijerya'nın Rivers ve İmo eyaletlerinin sınırında 22 Nisan'da da yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 109 kişi hayatını kaybetmişti.
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nijerya, patlama, petrol rafinerisi

Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti

05:49 09.05.2022
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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Nijerya'nın güneydoğusundaki Abia eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın ulusal basındaki haberlere göre, Abia eyaletinin Uzuaku bölesinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.
Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.
Nijerya'nın Rivers ve İmo eyaletlerinin sınırında 22 Nisan'da da yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 109 kişi hayatını kaybetmişti.
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