https://tr.sputniknews.com/20220509/papanin-lubnan-ziyareti-saglik-sebeplerinden-dolayi-ertelendi--1056226385.html
Papa'nın Lübnan ziyareti sağlık sebeplerinden dolayı ertelendi
Papa'nın Lübnan ziyareti sağlık sebeplerinden dolayı ertelendi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, sağlık sebeplerinden dolayı haziran ayında Lübnan'a planladığı ziyareti erteledi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T21:28+0300
2022-05-09T21:28+0300
2022-05-09T21:28+0300
dünya
papa francis
lübnan
mişel avn
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Lübnan Turizm Bakanı ve Papa'nın Ziyaret Hazırlıkları Komite Başkanı Velid Nassar, konuya dair yazılı açıklama yaptı.Açıklamada Nassar, "Vatikan, Papa'nın kararlaştırılan Lübnan ziyaretini erteleme kararını resmi olarak Lübnan makamlarına iletti. Ziyaretin yeni tarihi belirlenince hemen duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.Papa'nın yurt dışı ziyaretleri ve programlarının sağlık sebeplerinden ötürü ertelendiğini vurgulayan Nassar, Papa'ya şifa dileklerini ifade etti.Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, 5 Nisan 2022'de Papa Francis'in haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
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papa francis, lübnan, mişel avn
Papa'nın Lübnan ziyareti sağlık sebeplerinden dolayı ertelendi
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, sağlık sebeplerinden dolayı haziran ayında Lübnan'a planladığı ziyareti erteledi.
Lübnan Turizm Bakanı ve Papa'nın Ziyaret Hazırlıkları Komite Başkanı Velid Nassar, konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Nassar, "Vatikan, Papa'nın kararlaştırılan Lübnan ziyaretini erteleme kararını resmi olarak Lübnan makamlarına iletti. Ziyaretin yeni tarihi belirlenince hemen duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.
Papa'nın yurt dışı ziyaretleri ve programlarının sağlık sebeplerinden ötürü ertelendiğini vurgulayan Nassar, Papa'ya şifa dileklerini ifade etti.
Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, 5 Nisan 2022'de Papa Francis'in haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.