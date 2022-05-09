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Papa'nın Lübnan ziyareti sağlık sebeplerinden dolayı ertelendi
Papa'nın Lübnan ziyareti sağlık sebeplerinden dolayı ertelendi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, sağlık sebeplerinden dolayı haziran ayında Lübnan'a planladığı ziyareti erteledi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T21:28+0300
2022-05-09T21:28+0300
dünya
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Lübnan Turizm Bakanı ve Papa'nın Ziyaret Hazırlıkları Komite Başkanı Velid Nassar, konuya dair yazılı açıklama yaptı.Açıklamada Nassar, "Vatikan, Papa'nın kararlaştırılan Lübnan ziyaretini erteleme kararını resmi olarak Lübnan makamlarına iletti. Ziyaretin yeni tarihi belirlenince hemen duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.Papa'nın yurt dışı ziyaretleri ve programlarının sağlık sebeplerinden ötürü ertelendiğini vurgulayan Nassar, Papa'ya şifa dileklerini ifade etti.Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, 5 Nisan 2022'de Papa Francis'in haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
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papa francis, lübnan, mişel avn

Papa'nın Lübnan ziyareti sağlık sebeplerinden dolayı ertelendi

21:28 09.05.2022
© AFP 2022 / VINCENZO PINTOYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye 6 aydır kalabalığın içine çıkamayan Papa Francis,
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye 6 aydır kalabalığın içine çıkamayan Papa Francis, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / VINCENZO PINTO
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, sağlık sebeplerinden dolayı haziran ayında Lübnan'a planladığı ziyareti erteledi.
Lübnan Turizm Bakanı ve Papa'nın Ziyaret Hazırlıkları Komite Başkanı Velid Nassar, konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Nassar, "Vatikan, Papa'nın kararlaştırılan Lübnan ziyaretini erteleme kararını resmi olarak Lübnan makamlarına iletti. Ziyaretin yeni tarihi belirlenince hemen duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.
Papa'nın yurt dışı ziyaretleri ve programlarının sağlık sebeplerinden ötürü ertelendiğini vurgulayan Nassar, Papa'ya şifa dileklerini ifade etti.
Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, 5 Nisan 2022'de Papa Francis'in haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
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