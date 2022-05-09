https://tr.sputniknews.com/20220509/putinden-doviz-duzenlemeleri-ile-ilgili-mekanizma-gelistirmek-icin-calisma-grubu-kurma-talimati-1056217127.html

Putin’den döviz düzenlemeleri ile ilgili mekanizma geliştirmek için çalışma grubu kurma talimatı

Putin’den döviz düzenlemeleri ile ilgili mekanizma geliştirmek için çalışma grubu kurma talimatı

Rusya lideri Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T16:57+0300

2022-05-09T16:57+0300

2022-05-09T16:57+0300

ekonomi

vladimir putin

döviz

ruble

rusya

talimat

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı verdi, ilgili kararname, yasal belgelerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.Kararname metninde, “Döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için kurumlar arası çalışma grubunun kurulması” ifadeleri yer aldı.Kararnameye göre kurulacak yeni çalışma grubuna Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık edecek.

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vladimir putin, döviz, ruble, rusya, talimat