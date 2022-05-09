https://tr.sputniknews.com/20220509/putinden-doviz-duzenlemeleri-ile-ilgili-mekanizma-gelistirmek-icin-calisma-grubu-kurma-talimati-1056217127.html
Putin’den döviz düzenlemeleri ile ilgili mekanizma geliştirmek için çalışma grubu kurma talimatı
Putin’den döviz düzenlemeleri ile ilgili mekanizma geliştirmek için çalışma grubu kurma talimatı
Rusya lideri Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T16:57+0300
2022-05-09T16:57+0300
2022-05-09T16:57+0300
ekonomi
vladimir putin
döviz
ruble
rusya
talimat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı verdi, ilgili kararname, yasal belgelerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.Kararname metninde, “Döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için kurumlar arası çalışma grubunun kurulması” ifadeleri yer aldı.Kararnameye göre kurulacak yeni çalışma grubuna Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık edecek.
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vladimir putin, döviz, ruble, rusya, talimat
Putin’den döviz düzenlemeleri ile ilgili mekanizma geliştirmek için çalışma grubu kurma talimatı
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Rusya lideri Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için çalışma grubu kurulması talimatı verdi, ilgili kararname, yasal belgelerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.
Kararname metninde, “Döviz düzenlemeleri ve uluslararası hesap işlemleri ile ilgili yeni mekanizmalar geliştirmek için kurumlar arası çalışma grubunun kurulması” ifadeleri yer aldı.
Kararnameye göre kurulacak yeni çalışma grubuna Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık edecek.