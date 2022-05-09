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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrol şirketleri Asya-Pasifik bölgesine tedariki artırıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrol şirketleri Asya-Pasifik bölgesine tedariki artırıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrol şirketlerinin petrol tedariki için yeni rotalar aradıklarını ve yeni alıcılar bulduklarını, ayrıca Asya-Pasifik... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T16:22+0300
2022-05-09T16:22+0300
ekonomi
aleksandr novak
rusya
doğalgaz
asya & pasifik
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus petrol şirketlerinin Batı’nın yaptırımları altındaki yeni koşullarda petrol tedariki için yeni rotalar aradıklarını ve yeni alıcılar bulduklarını, ayrıca Asya-Pasifik pazarlarına yönelik ihracatlarını artırdıklarını söyledi.Novak, “Elbette ki (Rus petrol şirketleri) yeni durumda yeni rotalar arıyor, yeni lojistik zincirleri kuruyor. Şüphesiz olarak Asya-Pasifik bölgesi dahil, diğer bölgelerdeki tedarik hacmindeki artış da dahil olmak üzere yeni alıcıların olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Novak aynı zamanda ülkeleri sıralamadan, ilgili ticari konuların şirketler tarafından çözüldüğünü ifade etti.Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’ya birkaç paket halinde yaptırım uygulayan Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus petrolünden ve doğalgazından aşamalı olarak vazgeçme olasılığını ciddi bir şekilde değerlendiriyor.Rusya ise defalarca sorumlu bir enerji tedarikçisi olduğunu ve tüm sözleşmeleri yerine getirdiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220509/avrupada-rus-petrol-ve-turevleri-ile-dogalgazina-yaptirim-kaosu-ulkeler-ikna-edilemiyor-1056213162.html
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aleksandr novak, rusya, doğalgaz, asya & pasifik

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrol şirketleri Asya-Pasifik bölgesine tedariki artırıyor

16:22 09.05.2022
© Sputnik / Alexander Wilf / Fotoğraf bankasına girRusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Alexander Wilf
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrol şirketlerinin petrol tedariki için yeni rotalar aradıklarını ve yeni alıcılar bulduklarını, ayrıca Asya-Pasifik pazarlarına yönelik ihracatlarını artırdıklarını söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus petrol şirketlerinin Batı’nın yaptırımları altındaki yeni koşullarda petrol tedariki için yeni rotalar aradıklarını ve yeni alıcılar bulduklarını, ayrıca Asya-Pasifik pazarlarına yönelik ihracatlarını artırdıklarını söyledi.
Novak, “Elbette ki (Rus petrol şirketleri) yeni durumda yeni rotalar arıyor, yeni lojistik zincirleri kuruyor. Şüphesiz olarak Asya-Pasifik bölgesi dahil, diğer bölgelerdeki tedarik hacmindeki artış da dahil olmak üzere yeni alıcıların olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Novak aynı zamanda ülkeleri sıralamadan, ilgili ticari konuların şirketler tarafından çözüldüğünü ifade etti.
Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’ya birkaç paket halinde yaptırım uygulayan Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus petrolünden ve doğalgazından aşamalı olarak vazgeçme olasılığını ciddi bir şekilde değerlendiriyor.
Rusya ise defalarca sorumlu bir enerji tedarikçisi olduğunu ve tüm sözleşmeleri yerine getirdiğini belirtmişti.
Rusya-Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
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