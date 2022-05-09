https://tr.sputniknews.com/20220509/rusyadaki-faaliyetini-sonlandiran-ikea-ulkedeki-calisanlarin-maasini-agustos-ayina-kadar-odeyecek-1056206664.html
Rusya'daki faaliyetini sonlandıran IKEA, ülkedeki çalışanların maaşını ağustos ayına kadar ödeyecek
Rusya'daki faaliyetini sonlandıran IKEA, ülkedeki çalışanların maaşını ağustos ayına kadar ödeyecek
İsveçli mobilya devi IKEA, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararının ardından ülkedeki 12 bin çalışanın maaşlarının ağustos ayına... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T12:24+0300
2022-05-09T12:24+0300
2022-05-09T12:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ikea
maaş
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103626/20/1036262048_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_11478c8163e1a3f2428262b91ddef0fe.jpg
Rusya'daki IKEA mağazalarının sahibi Ingka Group, Rusya'daki yaklaşık 12 bin çalışana yapılan maaş ödemelerinin 3 ay daha, ağustos ayına kadar uzatıldığını belirtti.Ingka'nın Perakende Müdürü Tolga Öncü, Reuetrs'a yaptığı açıklamada, "Bunu 6 ay daha uzatmayı başardık. İzlemeye, analiz etmeye, neler olduğuna bakmaya devam ediyoruz ve zaman ilerledikçe kararlar alacağız" dedi.Maaşların ödeneceği paranın nereden geleceği konusunda ayrıntı vermeyen Öncü, "Bütün yaptırımlara uyuyoruz, (Rusya'da) sahip olduğumuz varlıkları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.Dünyanın en büyük mobilya markası IKEA, mart ayının başlarında Ukrayna'daki askeri harekatı gerekçe göstererek Rusya'dan çekilme kararı almıştı.IKEA, tedarikten sorumlu ve Rusya'da 3 fabrikada 2 bin 500 çalışanı olan Inter IKEA'nın sahibi sahibi Ingka aracılığıyla faaliyet gösteriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220503/putin-hasim-ulkelerin-yaptirimlarina-karsi-yeni-ekonomik-onlemler-aldi-1056044665.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103626/20/1036262048_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_69beffaeab43f2abb16e0153bd25718d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ikea, maaş, ukrayna
Rusya'daki faaliyetini sonlandıran IKEA, ülkedeki çalışanların maaşını ağustos ayına kadar ödeyecek
Abone ol
İsveçli mobilya devi IKEA, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararının ardından ülkedeki 12 bin çalışanın maaşlarının ağustos ayına kadar ödeneceğini duyurdu.
Rusya'daki IKEA mağazalarının sahibi Ingka Group, Rusya'daki yaklaşık 12 bin çalışana yapılan maaş ödemelerinin 3 ay daha, ağustos ayına kadar uzatıldığını belirtti.
Ingka'nın Perakende Müdürü Tolga Öncü, Reuetrs'a yaptığı açıklamada, "Bunu 6 ay daha uzatmayı başardık. İzlemeye, analiz etmeye, neler olduğuna bakmaya devam ediyoruz ve zaman ilerledikçe kararlar alacağız" dedi.
Maaşların ödeneceği paranın nereden geleceği konusunda ayrıntı vermeyen Öncü, "Bütün yaptırımlara uyuyoruz, (Rusya'da) sahip olduğumuz varlıkları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük mobilya markası IKEA, mart ayının başlarında Ukrayna'daki askeri harekatı gerekçe göstererek Rusya'dan çekilme kararı almıştı.
IKEA, tedarikten sorumlu ve Rusya'da 3 fabrikada 2 bin 500 çalışanı olan Inter IKEA'nın sahibi sahibi Ingka aracılığıyla faaliyet gösteriyor.