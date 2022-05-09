https://tr.sputniknews.com/20220509/rusyadaki-faaliyetini-sonlandiran-ikea-ulkedeki-calisanlarin-maasini-agustos-ayina-kadar-odeyecek-1056206664.html

Rusya'daki faaliyetini sonlandıran IKEA, ülkedeki çalışanların maaşını ağustos ayına kadar ödeyecek

Rusya'daki faaliyetini sonlandıran IKEA, ülkedeki çalışanların maaşını ağustos ayına kadar ödeyecek

İsveçli mobilya devi IKEA, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararının ardından ülkedeki 12 bin çalışanın maaşlarının ağustos ayına... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T12:24+0300

2022-05-09T12:24+0300

2022-05-09T12:24+0300

ukrayna krizi

rusya

ikea

maaş

ukrayna

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Rusya'daki IKEA mağazalarının sahibi Ingka Group, Rusya'daki yaklaşık 12 bin çalışana yapılan maaş ödemelerinin 3 ay daha, ağustos ayına kadar uzatıldığını belirtti.Ingka'nın Perakende Müdürü Tolga Öncü, Reuetrs'a yaptığı açıklamada, "Bunu 6 ay daha uzatmayı başardık. İzlemeye, analiz etmeye, neler olduğuna bakmaya devam ediyoruz ve zaman ilerledikçe kararlar alacağız" dedi.Maaşların ödeneceği paranın nereden geleceği konusunda ayrıntı vermeyen Öncü, "Bütün yaptırımlara uyuyoruz, (Rusya'da) sahip olduğumuz varlıkları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.Dünyanın en büyük mobilya markası IKEA, mart ayının başlarında Ukrayna'daki askeri harekatı gerekçe göstererek Rusya'dan çekilme kararı almıştı.IKEA, tedarikten sorumlu ve Rusya'da 3 fabrikada 2 bin 500 çalışanı olan Inter IKEA'nın sahibi sahibi Ingka aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

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