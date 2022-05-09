https://tr.sputniknews.com/20220509/rusyanin-istanbul-baskonsoloslugundan-zafer-gunune-ozel-alay-yuruyusu-hicbir-sey-unutulmadi-1056218119.html

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Zafer Günü'ne özel alay yürüyüşü: 'Hiçbir şey unutulmadı'

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Zafer Günü'ne özel alay yürüyüşü: 'Hiçbir şey unutulmadı'

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği etkinlikte, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T18:09+0300

2022-05-09T18:09+0300

2022-05-09T18:20+0300

zafer bayramı

9 mayıs

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

sovyet askeri

multimedya

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

ikinci dünya savaşı

faşizm

avrupa

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. 8 Mayıs'ta İstanbul'da da kutlanan Zafer Günü'nünde, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen ölümsüz alay yürüyüşü ile savaşta hayatını kaybedenler anıldı. Etkinlik, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ait Sarıyer’deki yazlık binada gerçekleştirildi.Törene katılan çocuklar savaş dönemini anlatan şiirler okurken, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:9 Mayıs etkinliği, Katyuşa ve Tyomnaya Noç gibi İkinci Dünya Savaşı döneminin ünlü şarkılarının da çalındığı bir konserle son buldu.Sovyet halkının Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer, sadece SSCB'nin bağımsızlığının korunması değil, aynı zamanda Avrupa'nın önemli bir bölümünün faşizmden kurtarılmasının da bir sembolü olarak görülüyor.

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

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