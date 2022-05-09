Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. 8 Mayıs'ta İstanbul'da da kutlanan Zafer Günü'nünde, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen ölümsüz alay yürüyüşü ile savaşta hayatını kaybedenler anıldı. Etkinlik, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ait Sarıyer’deki yazlık binada gerçekleştirildi.Törene katılan çocuklar savaş dönemini anlatan şiirler okurken, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:9 Mayıs etkinliği, Katyuşa ve Tyomnaya Noç gibi İkinci Dünya Savaşı döneminin ünlü şarkılarının da çalındığı bir konserle son buldu.Sovyet halkının Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer, sadece SSCB'nin bağımsızlığının korunması değil, aynı zamanda Avrupa'nın önemli bir bölümünün faşizmden kurtarılmasının da bir sembolü olarak görülüyor.
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Zafer Günü'ne özel alay yürüyüşü: 'Hiçbir şey unutulmadı'
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği etkinlikte, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB)Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. 8 Mayıs'ta İstanbul'da da kutlanan Zafer Günü'nünde, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen ölümsüz alay yürüyüşü ile savaşta hayatını kaybedenler anıldı. Etkinlik, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ait Sarıyer’deki yazlık binada gerçekleştirildi.
Törene katılan çocuklar savaş dönemini anlatan şiirler okurken, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Vyaçeslavoviç Buravov, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Nazi Almanyası ile savaşta elde edilen büyük zaferin bu yıldönümünde, güçlü ve sinsi düşman karşısında bu zaferin mümkün olabilmesi için güçlerinin tamamını ve sahip oldukları en kıymetli şey olan canlarını verenleri anıyor ve anılarını onurlandırıyoruz. Büyük Vatan Savaşı kahramanları ışıklar içinde uyusun, anıları hiç solmasın. Kimse unutulmuş değil, hiçbir şey unutulmuş değil.”
9 Mayıs etkinliği, Katyuşa ve Tyomnaya Noç gibi İkinci Dünya Savaşı döneminin ünlü şarkılarının da çalındığı bir konserle son buldu.
Sovyet halkının Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer, sadece SSCB'nin bağımsızlığının korunması değil, aynı zamanda Avrupa'nın önemli bir bölümünün faşizmden kurtarılmasının da bir sembolü olarak görülüyor.