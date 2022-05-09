https://tr.sputniknews.com/20220509/sahnede-fenalasan-gulben-ergen-meslek-hayatimda-ilk-kez-yasadim-1056206364.html
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından "Meslek... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T12:02+0300
2022-05-09T12:02+0300
2022-05-09T12:04+0300
gülben ergen
yaşam
sahne
düzce
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TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı. İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.‘Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı’Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı Ergen, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220507/gulben-ergen-sahnede-bayildi-1056176738.html
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Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez yaşadım
12:02 09.05.2022 (güncellendi: 12:04 09.05.2022) Abone ol
Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı. İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.
‘Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı’
Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı Ergen, şunları söyledi:
"Şimdi Düzce’den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş. Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum."