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https://tr.sputniknews.com/20220509/sakarya-havai-fisek-fabrikasindaki-patlamada-oglunu-yitiren-babaya-suc-duyurusu-1056197251.html
Sakarya havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlunu yitiren babaya suç duyurusu
Sakarya havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlunu yitiren babaya suç duyurusu
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada oğlunu yitiren Muammer Yılmaz hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri”... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T06:57+0300
2022-05-09T06:57+0300
türkiye
sakarya
havai fişek
dava
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 2020’de meydana gelen patlamada yedi kişi yaşamını yitirdi, 126 kişi ise yaralandı. Patlamayla ilgili davada, olayda ihmali bulunan yedi kişinin hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme geçen gün gerekçeli kararını açıkladı ve sanık Yaşar Coşkun’un yeğeni ve avukatı Abdullah Tekneci, patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz’ın babası Muammer Yılmaz hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri” nedeniyle şikâyette bulundu. Muammer Yılmaz, “Davayı çok fazla takip eden hangi aile varsa onun üzerine yüklenme amaçları olduğunu düşünüyorum. Benim canıma mal olsa da bunun peşindeyim. Ellerinden geleni ardına koymasınlar” diye konuştu.Cumhuriyet'in haberine göre, Yılmaz, “Sanık avukatlarının öyle bir beyanı var ki çıldırırsınız. Sanık avukatına göre bizler daha fazla para alabilmek için şikayetçi oluyormuşuz. Benim çocuğum 26 yaşındaydı. Kaç para değer biçersiniz siz? Benden şikayetçi olan sanık avukatı Abdullah Tekneci şunu söyleyebiliyor, ‘yedi kişi için 250 kişiyi mağdur etmeyin’ diyor. Sen bana yedi kişiyi nasıl geri getireceksin? Getirsinler benim çocuğumu, ben razıyım” ifadelerini kullandı.
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sakarya, havai fişek, dava

Sakarya havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlunu yitiren babaya suç duyurusu

06:57 09.05.2022
© DHASakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© DHA
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada oğlunu yitiren Muammer Yılmaz hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri” nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 2020’de meydana gelen patlamada yedi kişi yaşamını yitirdi, 126 kişi ise yaralandı. Patlamayla ilgili davada, olayda ihmali bulunan yedi kişinin hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme geçen gün gerekçeli kararını açıkladı ve sanık Yaşar Coşkun’un yeğeni ve avukatı Abdullah Tekneci, patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz’ın babası Muammer Yılmaz hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri” nedeniyle şikâyette bulundu.
Muammer Yılmaz, “Davayı çok fazla takip eden hangi aile varsa onun üzerine yüklenme amaçları olduğunu düşünüyorum. Benim canıma mal olsa da bunun peşindeyim. Ellerinden geleni ardına koymasınlar” diye konuştu.
Cumhuriyet'in haberine göre, Yılmaz, “Sanık avukatlarının öyle bir beyanı var ki çıldırırsınız. Sanık avukatına göre bizler daha fazla para alabilmek için şikayetçi oluyormuşuz. Benim çocuğum 26 yaşındaydı. Kaç para değer biçersiniz siz? Benden şikayetçi olan sanık avukatı Abdullah Tekneci şunu söyleyebiliyor, ‘yedi kişi için 250 kişiyi mağdur etmeyin’ diyor. Sen bana yedi kişiyi nasıl geri getireceksin? Getirsinler benim çocuğumu, ben razıyım” ifadelerini kullandı.
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