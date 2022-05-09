https://tr.sputniknews.com/20220509/sanliurfada-kopan-basparmaginin-yerine-ayak-parmagi-dikildi-1056208292.html

Şanlıurfa'da kopan başparmağının yerine ayak parmağı dikildi

Şanlıurfa'da kopan başparmağının yerine ayak parmağı dikildi

Şanlıurfa'da iş kazasında sağ elinin baş parmağı kopan işçinin bu uzvunun yerine, sağ ayak ikinci parmağı nakledildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T13:11+0300

2022-05-09T13:11+0300

2022-05-09T13:12+0300

parmak

türkiye

iş kazası

şanlıurfa

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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, spiralle kaza sonucu elinde ciddi yaralanma olan ve sağ başparmağı kopan 27 yaşındaki işçi Mehmet Sargın'ın tedavisi için hastanede yoğun mesai harcandı.Başparmağının kopması nedeniyle el fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden 27 yaşındaki Sargın'ı operasyona alan plastik cerrahi ve el cerrahi uzmanları Dr. Buğra İpek ve Opr. Dr. Numan Atılgan, yaklaşık 4 aylık sürede yapılan farklı ameliyatların ardından daha az işlevi olan sağ ayak ikinci parmağını, başparmağı yerine dikti.Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Dr. İpek, "Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Hastayla konuşarak yapacağımız tekniğin uygun olacağına karar verdik ve sağ ayak ikinci parmağını, kopan başparmağın yerine başarıyla nakil ettik" dedi.Opr. Dr. Numan Atılgan da hastanede parmağı ve kolu kopan çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini hatırlattı.

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parmak, iş kazası, şanlıurfa