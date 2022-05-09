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Selvi: İmamoğlu'nun davetine gidecek miyim
Selvi: İmamoğlu'nun davetine gidecek miyim
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T07:18+0300
2022-05-09T07:18+0300
politika
ekrem imamoğlu
karadeniz
abdulkadir selvi
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Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine bazı gazetecileri davet etmesi ile başlayan ve ardından İBB Başkanı’nın ifadeleriyle gelişen tartışmalar devam ediyor.Hürriyet yazarı Selvi de bugünkü köşesinde İmamoğlu’nun kendisine yönelik söylediği ifadeleri eleştirdi. Selvi, “İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim” dedi. Selvi’nin yazısının bir kısmı şöyle: Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine bazı gazetecileri davet etmesi ile başlayan ve ardından İBB Başkanı’nın ifadeleriyle gelişen tartışmalar devam ediyor. Hürriyet yazarı Selvi de bugünkü köşesinde İmamoğlu’nun kendisine yönelik söylediği ifadeleri eleştirdi. Selvi’nin yazısının bir kısmı şöyle:"Gezi daveti böyle mi yapılır? Güya ‘Siz Nagehan Hanım’a itiraz ediyorsunuz ama ben daha ötesini, Abdulkadir Selvi’yi davet edeceğim. Siz o zaman görün’ der gibi bir üslup nedir Allah aşkına?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir gazeteciyi gezisine davet edemez mi? Eder, cumhurbaşkanı adaylığı için bir hareket başlatan Ekrem İmamoğlu gezisine bir gazeteciyi davet edemez mi? Eder, beni davet etmesinde bir sakınca var mı? Yok. Ben İmamoğlu’nu izleyip yazamaz mıyım? Yazarım. Çünkü bu benim görevim. Ama tarz bu olmamalı. Ama gazeteci bir kavganın ortasına sürülen malzeme olmamalı. Bu bir. İkincisi ise İmamoğlu beni ilk kez davet etmiyor ki. Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu ilk yazan kişiyim. Kendisi de heyecanlı bir ses tonuyla arayıp, “Arkadaşlar söyledi. Benimle ilgili bir şey yazmışsınız?” diye adaylık konusunu sormuştu. Ben de kaynağımın sağlam olduğunu söylemiştim. Zaten süreç doğruladı."“Böyle yaptığı için gitmem”Selvi, bu durumda davete gitmeyeceğini belirtti:"İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal’ı, Demirel’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Çiller’i, Yılmaz’ı, Ecevit’i, Gül’ü, Erdoğan’ı takip ettim. Kılıçdaroğlu’nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim. Gazetem Hürriyet bana her türlü imkânı sunuyor. Cumhurbaşkanı seçimindeki önemli siyasi figürlerden biri olduğu için İmamoğlu’nu izlerim, yazarım, yorumlarım. Doğrusuna doğru derim, yanlışını eleştiririm. Çünkü bu benim görevim"
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ekrem imamoğlu, karadeniz, abdulkadir selvi

Selvi: İmamoğlu'nun davetine gidecek miyim

07:18 09.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkan’ımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim?” şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine bazı gazetecileri davet etmesi ile başlayan ve ardından İBB Başkanı’nın ifadeleriyle gelişen tartışmalar devam ediyor.
Hürriyet yazarı Selvi de bugünkü köşesinde İmamoğlu’nun kendisine yönelik söylediği ifadeleri eleştirdi. Selvi, “İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim” dedi.
Selvi’nin yazısının bir kısmı şöyle:
Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine bazı gazetecileri davet etmesi ile başlayan ve ardından İBB Başkanı’nın ifadeleriyle gelişen tartışmalar devam ediyor. Hürriyet yazarı Selvi de bugünkü köşesinde İmamoğlu’nun kendisine yönelik söylediği ifadeleri eleştirdi. Selvi’nin yazısının bir kısmı şöyle:
"Gezi daveti böyle mi yapılır? Güya ‘Siz Nagehan Hanım’a itiraz ediyorsunuz ama ben daha ötesini, Abdulkadir Selvi’yi davet edeceğim. Siz o zaman görün’ der gibi bir üslup nedir Allah aşkına?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir gazeteciyi gezisine davet edemez mi? Eder, cumhurbaşkanı adaylığı için bir hareket başlatan Ekrem İmamoğlu gezisine bir gazeteciyi davet edemez mi? Eder, beni davet etmesinde bir sakınca var mı? Yok. Ben İmamoğlu’nu izleyip yazamaz mıyım? Yazarım. Çünkü bu benim görevim. Ama tarz bu olmamalı. Ama gazeteci bir kavganın ortasına sürülen malzeme olmamalı. Bu bir. İkincisi ise İmamoğlu beni ilk kez davet etmiyor ki. Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu ilk yazan kişiyim. Kendisi de heyecanlı bir ses tonuyla arayıp, “Arkadaşlar söyledi. Benimle ilgili bir şey yazmışsınız?” diye adaylık konusunu sormuştu. Ben de kaynağımın sağlam olduğunu söylemiştim. Zaten süreç doğruladı."

“Böyle yaptığı için gitmem”

Selvi, bu durumda davete gitmeyeceğini belirtti:
"İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal’ı, Demirel’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Çiller’i, Yılmaz’ı, Ecevit’i, Gül’ü, Erdoğan’ı takip ettim. Kılıçdaroğlu’nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim. Gazetem Hürriyet bana her türlü imkânı sunuyor. Cumhurbaşkanı seçimindeki önemli siyasi figürlerden biri olduğu için İmamoğlu’nu izlerim, yazarım, yorumlarım. Doğrusuna doğru derim, yanlışını eleştiririm. Çünkü bu benim görevim"
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