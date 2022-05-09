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Siyah kuşak sahibi gelin, damadı yere serdi: 'Gelinlikle zor ama güzel oldu'
Siyah kuşak sahibi gelin, damadı yere serdi: 'Gelinlikle zor ama güzel oldu'
Denizli’de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah kıyılmadan önce davetliler önünde judo yaptı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T11:54+0300
2022-05-09T11:54+0300
yaşam
gelin
damat
judo
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde siyah kuşak sahibi Judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu evlendi.Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı. 'Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar'Genç çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan ilginç gösterinin farklı bir güzellik kattığını belirterek, "Allah'ım onları bir araya getirdi. Nikahlarını yaptık. Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Bunlar spora da katkı sağlayan hareketler ve davranışlar. Gençlerimizin spor yapmasını yönlendirme noktasında bu gösteri gayet güzel bir örnek olmuştur. Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar ve yakışmışlar. Gelinlik ve damatlık farklı bir güzellik olmuş" ifadelerini kullandı.'Misafirlerimize judoyu tanıtma adına küçük bir gösteri hazırladık'Dünya evine giren milli judo antrenörü Talha Enes Arıoğlu da judonun hayatının en önemli yerinde olduğunu ve eşi ile birlikte aynı kulüpte tanıştığını söyleyerek, "Hayatımızın en önemli noktalarından birisi olan judoyu hayatımızın en güzel gününde temsil etmeye çalıştık. Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri aynı hep birlikteyiz. Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Yani buradaki yaptığımız gösteriyi alışkınız. Değerli misafirlerimizin mesleğimizi olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri hazırladık. İnşallah herkes memnun kalmıştır” diye konuştu.'Gelinlikle zor ama güzel oldu'Yaptıkları gösteriden memnun olduklarını anlatan Ümran Şahbal ise "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Çok içime sinerek oldu. Yani çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama güzel oldu" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/muzik-secimi-evlilik-bitirdi-gelinle-damat-dugunde-bosanma-karari-verdi-1052454453.html
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gelin, damat, judo

Siyah kuşak sahibi gelin, damadı yere serdi: 'Gelinlikle zor ama güzel oldu'

11:54 09.05.2022
© İHA / ATİLLA ÖZERSiyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER
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Denizli’de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah kıyılmadan önce davetliler önünde judo yaptı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde siyah kuşak sahibi Judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu evlendi.
Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı.

'Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar'

Genç çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan ilginç gösterinin farklı bir güzellik kattığını belirterek, "Allah'ım onları bir araya getirdi. Nikahlarını yaptık. Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Bunlar spora da katkı sağlayan hareketler ve davranışlar. Gençlerimizin spor yapmasını yönlendirme noktasında bu gösteri gayet güzel bir örnek olmuştur. Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar ve yakışmışlar. Gelinlik ve damatlık farklı bir güzellik olmuş" ifadelerini kullandı.

'Misafirlerimize judoyu tanıtma adına küçük bir gösteri hazırladık'

Dünya evine giren milli judo antrenörü Talha Enes Arıoğlu da judonun hayatının en önemli yerinde olduğunu ve eşi ile birlikte aynı kulüpte tanıştığını söyleyerek, "Hayatımızın en önemli noktalarından birisi olan judoyu hayatımızın en güzel gününde temsil etmeye çalıştık. Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri aynı hep birlikteyiz. Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Yani buradaki yaptığımız gösteriyi alışkınız. Değerli misafirlerimizin mesleğimizi olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri hazırladık. İnşallah herkes memnun kalmıştır” diye konuştu.

'Gelinlikle zor ama güzel oldu'

Yaptıkları gösteriden memnun olduklarını anlatan Ümran Şahbal ise "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Çok içime sinerek oldu. Yani çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama güzel oldu" şeklinde konuştu.
Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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