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https://tr.sputniknews.com/20220509/sovyetler-birliginin-nazileri-bozguna-ugratmasinin-77-yili-hatirliyoruz--1056214559.html
Sovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz'
Sovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz'
Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümü, bu sene de dünya çapında coşkuyla kutlandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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multimedya
karikatür
rusya
9 mayıs
nazi
sscb
büyük vatanseverlik savaşı
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SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Etkinliklerde, zafer için fedakarlık gösteren askerlerin 'unutulmayacakları' vurgulandı.
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karikatür , rusya, 9 mayıs, nazi, sscb, büyük vatanseverlik savaşı

Sovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz'

15:39 09.05.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiSovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz'
Sovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitski
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Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
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Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümü, bu sene de dünya çapında coşkuyla kutlandı.
SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Etkinliklerde, zafer için fedakarlık gösteren askerlerin 'unutulmayacakları' vurgulandı.
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