https://tr.sputniknews.com/20220509/sovyetler-birliginin-nazileri-bozguna-ugratmasinin-77-yili-hatirliyoruz--1056214559.html
Sovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz'
Sovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz'
Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümü, bu sene de dünya çapında coşkuyla kutlandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T15:39+0300
2022-05-09T15:39+0300
2022-05-09T15:39+0300
multimedya
karikatür
rusya
9 mayıs
nazi
sscb
büyük vatanseverlik savaşı
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SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Etkinliklerde, zafer için fedakarlık gösteren askerlerin 'unutulmayacakları' vurgulandı.
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
karikatür , rusya, 9 mayıs, nazi, sscb, büyük vatanseverlik savaşı
Sovyetler Birliği'nin Nazileri bozguna uğratmasının 77. yılı: 'Hatırlıyoruz'
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Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümü, bu sene de dünya çapında coşkuyla kutlandı.
SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Etkinliklerde, zafer için fedakarlık gösteren askerlerin 'unutulmayacakları' vurgulandı.