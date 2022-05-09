https://tr.sputniknews.com/20220509/suriye-lideri-esaddan-irana-uzun-sure-sonra-ilk-ziyaret-1056198275.html

Suriye lideri Esad'dan İran'a uzun süre sonra ilk ziyaret

Suriye lideri Esad'dan İran'a uzun süre sonra ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez İran'a çalışma ziyareti düzenledi ve İran liderliğiyle bir araya geldi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T08:42+0300

2022-05-09T08:42+0300

2022-05-09T08:46+0300

dünya

suriye

iran

beşar esad

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Ülkesindeki çatışmaların başlamasının ardından İran'a ilk ziyaretini Şubat 2019'da yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ikinci ziyaretini de dün yaptı. Suriye basınının aktardığına göre Esad, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak çıkar meseleleri ve dünyadaki son gelişmeleri görüştü.Esad terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki işbirliğini övdü, Hamaney de ilişkilerin hayati önemde olduğunu ve zayıflamasına izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.

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suriye, iran, beşar esad