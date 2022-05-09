https://tr.sputniknews.com/20220509/suriye-lideri-esaddan-irana-uzun-sure-sonra-ilk-ziyaret-1056198275.html
Suriye lideri Esad'dan İran'a uzun süre sonra ilk ziyaret
Suriye lideri Esad'dan İran'a uzun süre sonra ilk ziyaret
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez İran'a çalışma ziyareti düzenledi ve İran liderliğiyle bir araya geldi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T08:42+0300
2022-05-09T08:42+0300
2022-05-09T08:46+0300
dünya
suriye
iran
beşar esad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056198250_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_89fb28adc284a78a050c682372e0a3ba.jpg
Ülkesindeki çatışmaların başlamasının ardından İran'a ilk ziyaretini Şubat 2019'da yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ikinci ziyaretini de dün yaptı. Suriye basınının aktardığına göre Esad, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak çıkar meseleleri ve dünyadaki son gelişmeleri görüştü.Esad terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki işbirliğini övdü, Hamaney de ilişkilerin hayati önemde olduğunu ve zayıflamasına izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.
suriye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056198250_180:0:2135:1466_1920x0_80_0_0_8fb9b258ddf46b3e6e396df5f251825e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, iran, beşar esad
Suriye lideri Esad'dan İran'a uzun süre sonra ilk ziyaret
08:42 09.05.2022 (güncellendi: 08:46 09.05.2022) Abone ol
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez İran'a çalışma ziyareti düzenledi ve İran liderliğiyle bir araya geldi.
Ülkesindeki çatışmaların başlamasının ardından İran'a ilk ziyaretini Şubat 2019'da yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ikinci ziyaretini de dün yaptı.
Suriye basınının aktardığına göre Esad, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak çıkar meseleleri ve dünyadaki son gelişmeleri görüştü.
Esad terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki işbirliğini övdü, Hamaney de ilişkilerin hayati önemde olduğunu ve zayıflamasına izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.