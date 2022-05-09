Suriye'den genel af ilanı
09:13 09.05.2022 (güncellendi: 09:26 09.05.2022)
© AP Photo / Julio CortezSuriye Bayrağı
© AP Photo / Julio Cortez
Suriye'de cinayet dışındaki tüm suçlar için genel af ilan edildi. Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan kararda "Ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir" denildi.
Suriye Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan karara göre Suriye'de, ülke içinde ve yurt dışınında bulunan ve cinayet hariç suçlara karışanlar için af ilan edildi.
Aydınlık gazetesinin ulaştığı karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"2022 tarih 7 No'lu Kanun Hükmünde olan Kararnamenin maddelerine ve Suriyelilerin 30 Nisan 2022'den önce işledikleri, bir insanın ölümü ile neticelenen eylemi haricinde kalan terör suçlarını kapsayan, genel affa istinaden:
2012 senesi 19 No'lu Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu suçlarla ilgili, eylemi bir insanın öldürülmesi ile sonuçlanmamış ve bu af ilanından sonra bir terör örgütü ve yabancı devlet ile irtibatı devam edenler haricinde, ülke içinde ve dışandaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir."
Suriye Adalet Bakanı Ahmet Şerif imzalı af belgesine ulaştık.— Mustafa İlker Yücel (@ilkeryucell) May 9, 2022
“Ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir”
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