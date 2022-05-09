https://tr.sputniknews.com/20220509/suriyeden-genel-af-ilani-1056198811.html

Suriye'den genel af ilanı

Suriye'den genel af ilanı

Suriye'de cinayet dışındaki tüm suçlar için genel af ilan edildi. Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan kararda "Ülke içinde ve dışındaki tüm... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T09:13+0300

2022-05-09T09:13+0300

2022-05-09T09:26+0300

dünya

suriye

genel af

suriyeliler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102835/97/1028359789_0:0:5214:2933_1920x0_80_0_0_d617cb18c1e1f231c1881ef77c811826.jpg

Suriye Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan karara göre Suriye'de, ülke içinde ve yurt dışınında bulunan ve cinayet hariç suçlara karışanlar için af ilan edildi.Aydınlık gazetesinin ulaştığı karar metninde şu ifadeler yer aldı:"2022 tarih 7 No'lu Kanun Hükmünde olan Kararnamenin maddelerine ve Suriyelilerin 30 Nisan 2022'den önce işledikleri, bir insanın ölümü ile neticelenen eylemi haricinde kalan terör suçlarını kapsayan, genel affa istinaden:2012 senesi 19 No'lu Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu suçlarla ilgili, eylemi bir insanın öldürülmesi ile sonuçlanmamış ve bu af ilanından sonra bir terör örgütü ve yabancı devlet ile irtibatı devam edenler haricinde, ülke içinde ve dışandaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir."

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, genel af, suriyeliler