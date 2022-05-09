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Suriye'den genel af ilanı
Suriye'den genel af ilanı
Suriye'de cinayet dışındaki tüm suçlar için genel af ilan edildi. Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan kararda "Ülke içinde ve dışındaki tüm... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T09:13+0300
2022-05-09T09:26+0300
dünya
suriye
genel af
suriyeliler
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Suriye Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan karara göre Suriye'de, ülke içinde ve yurt dışınında bulunan ve cinayet hariç suçlara karışanlar için af ilan edildi.Aydınlık gazetesinin ulaştığı karar metninde şu ifadeler yer aldı:"2022 tarih 7 No'lu Kanun Hükmünde olan Kararnamenin maddelerine ve Suriyelilerin 30 Nisan 2022'den önce işledikleri, bir insanın ölümü ile neticelenen eylemi haricinde kalan terör suçlarını kapsayan, genel affa istinaden:2012 senesi 19 No'lu Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu suçlarla ilgili, eylemi bir insanın öldürülmesi ile sonuçlanmamış ve bu af ilanından sonra bir terör örgütü ve yabancı devlet ile irtibatı devam edenler haricinde, ülke içinde ve dışandaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir."
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suriye, genel af, suriyeliler

Suriye'den genel af ilanı

09:13 09.05.2022 (güncellendi: 09:26 09.05.2022)
© AP Photo / Julio CortezSuriye Bayrağı
Suriye Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Julio Cortez
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Suriye'de cinayet dışındaki tüm suçlar için genel af ilan edildi. Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan kararda "Ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir" denildi.
Suriye Adalet Bakanı Ahmed Seyid'in imzasıyla yayınlanan karara göre Suriye'de, ülke içinde ve yurt dışınında bulunan ve cinayet hariç suçlara karışanlar için af ilan edildi.
Aydınlık gazetesinin ulaştığı karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"2022 tarih 7 No'lu Kanun Hükmünde olan Kararnamenin maddelerine ve Suriyelilerin 30 Nisan 2022'den önce işledikleri, bir insanın ölümü ile neticelenen eylemi haricinde kalan terör suçlarını kapsayan, genel affa istinaden:
2012 senesi 19 No'lu Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu suçlarla ilgili, eylemi bir insanın öldürülmesi ile sonuçlanmamış ve bu af ilanından sonra bir terör örgütü ve yabancı devlet ile irtibatı devam edenler haricinde, ülke içinde ve dışandaki tüm Suriyeliler hakkında süren tüm davalar, tevkifler, adli kontroller, soruşturmalar ilga (ortadan kalkması, yok) hükmündedir."
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