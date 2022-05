https://tr.sputniknews.com/20220509/tarihi-cesmenin-yikildigi-iddia-edildi-ibb-yasal-surec-baslatti-1056203576.html

Tarihi çeşmenin yıkıldığı iddia edildi: İBB yasal süreç başlattı

İstanbul Beşiktaş’taki Dikilitaş Mahallesi’nde 1926 yılından itibaren bulunan Hamidiye Çeşmesi, 1970’lerde yer değişikliği ile Hora Sokak’a taşındı. Hayırseverler tarafından yaptırılan ve yarım asırdır aynı yerde bulunan çeşme, arkasındaki binanın kentsel dönüşüme girmesiyle 17 Nisan’da izinsiz yıkıldı. Çeşmenin yıkılmasına, çevre sakinleri tepki gösterdi. Çeşmenin kendileri için değer taşıdığını söyleyen bölge halkı, yeniden yapılmasını istiyor. Yerinde şu an demir yığınlarının bulunduğu çeşmeye ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz yapılan yıkımla ilgili yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.'Hafıza yok edildi'Beykent Üniversitesi’nden Anıt Koruma ve Bakım Uzmanı Doç. Dr. Gamze Kaymak Heinz, çeşmenin yıkılmasıyla çevredekilerin hafızasının silindiğini belirtirken, müteahhitlerin de koruma eğitimi almaları gerektiğini söyledi. Çeşmelerin kamusal alanın önemli bir parçası olduğunu belirten Heinz, “Halkın zaman içinde ona atfettiği bir değer vardır ve anıt kavramı bir değerdir. Birtakım kâğıtlar üzerinde anıt olarak gözüküp gözükmemesi bir argüman olamaz. Bu toplumda bir koruma bilincinin yerleşmesi gerekiyor. Karar verici pozisyonda olan herkes bir koruma eğitiminden geçmeli. Burada, bu çevrede yaşayan insanların hafızası yok edildi” diye konuştu.'İnşaat sahamızın içindeydi'Öte yandan şantiye şefi Kaan Kürşat Kocaoğlu çeşmenin yıkımına ilişkin “Bu çeşme bizim inşaat sahamızın içerisindeydi, biz bu çeşmeyi yıktık ve şu an zemin güçlendirmesi yapıyoruz. Tescilli olan bir çeşme değildi. İnşaat bittikten sonra zaten biz bu çeşmenin daha güzelini yapıp mahallenin hizmetine sunacağız. İnşaat alanımızın içinde olduğu için yıkmak zorundaydık” dedi.'Çeşmemizi istiyoruz'46 yıldır Dikilitaş’ta yaşayan Ramiz Öztel çeşmenin yıkılmasıyla ilgili, “Yıllar önceden beri su taşıdığımız çeşmeydi. Yıkılmasına çok üzüldük. Belediyeden buranın tapulu olduğunu ispatladık ve sözünü aldık, inşaat bittikten sonra çeşmemiz yeniden yapılacak. 3 kuşaktır bu çeşme vardı. Bu çeşmeden babamlar su taşımış, ben su taşıdım. Bu çeşmenin anılarına ve tarihine inanıyorum. Çeşmeyi çocuklarımın da görmesini istiyorum. Dikilitaş için bir semboldü. Çeşmemizi istiyoruz” diye konuştu.60 yaşındaki Bekir Can ise “Bu çeşmemizin tekrar yerine konulmasını istiyoruz. Böyle değerleri kaybetmememiz, her zaman hatırlamamız lazım” dedi.

