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Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan kıyılarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-09T10:05+0300
dünya
tayvan
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Tayvan'ın başkenti Taipei'de meydana gelen depremin kısa bir süreliğine yerleşim yerlerini salladığı, ancak binalarda herhangi bir hasar kaydedilmediği duyuruldu.Yetkililer, merkez üssü Tayvan kıyıları olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak ölçtü.Tayvan, iki tektonik plakanın birleşme noktasına yakın bir yerde bulunuyor. Ülkenin depremlere eğilimli olduğu biliniyor. Güneydoğu Asya ülkesinin güneyinde 2016 yılında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, 1999 yılındaki 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2000'den fazla kişi ölmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220426/marsta-94-dakika-suren-deprem-meydana-geldi-1055857268.html
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tayvan, deprem

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

09:40 09.05.2022 (güncellendi: 10:05 09.05.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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Tayvan kıyılarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Tayvan'ın başkenti Taipei'de meydana gelen depremin kısa bir süreliğine yerleşim yerlerini salladığı, ancak binalarda herhangi bir hasar kaydedilmediği duyuruldu.
Yetkililer, merkez üssü Tayvan kıyıları olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak ölçtü.
Tayvan, iki tektonik plakanın birleşme noktasına yakın bir yerde bulunuyor. Ülkenin depremlere eğilimli olduğu biliniyor.
Güneydoğu Asya ülkesinin güneyinde 2016 yılında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, 1999 yılındaki 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2000'den fazla kişi ölmüştü.
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