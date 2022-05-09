https://tr.sputniknews.com/20220509/tayvanda-61-buyuklugunde-deprem--1056199654.html

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan kıyılarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T09:40+0300

2022-05-09T09:40+0300

2022-05-09T10:05+0300

dünya

tayvan

deprem

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Tayvan'ın başkenti Taipei'de meydana gelen depremin kısa bir süreliğine yerleşim yerlerini salladığı, ancak binalarda herhangi bir hasar kaydedilmediği duyuruldu.Yetkililer, merkez üssü Tayvan kıyıları olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak ölçtü.Tayvan, iki tektonik plakanın birleşme noktasına yakın bir yerde bulunuyor. Ülkenin depremlere eğilimli olduğu biliniyor. Güneydoğu Asya ülkesinin güneyinde 2016 yılında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, 1999 yılındaki 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2000'den fazla kişi ölmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220426/marsta-94-dakika-suren-deprem-meydana-geldi-1055857268.html

tayvan

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tayvan, deprem