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TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma
TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma
TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para cinsi Bitcoin ile gerçekleştirmesinden federasyon ve MHK'nın haberi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T15:15+0300
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beşiktaş
spor
fenerbahçe
bitcoin
soruşturma
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" denildi.
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beşiktaş, fenerbahçe, bitcoin, soruşturma, hakem

TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma

15:15 09.05.2022 (güncellendi: 15:18 09.05.2022)
© AAArda Kardeşler
Arda Kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para cinsi Bitcoin ile gerçekleştirmesinden federasyon ve MHK'nın haberi olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" denildi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe takımları, Vodafone Park'ta karşılaştı. 1-1 biten maçın ardından her iki takım oyuncuları da birbirlerini tebrik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi mücadelesi 1-1 sona erdi
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