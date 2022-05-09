https://tr.sputniknews.com/20220509/tffden-bitcoin-logolu-para-atisi-yapan-arda-kardeslere-sorusturma-1056213524.html

TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma

TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma

TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para cinsi Bitcoin ile gerçekleştirmesinden federasyon ve MHK'nın haberi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T15:15+0300

2022-05-09T15:15+0300

2022-05-09T15:18+0300

beşiktaş

spor

fenerbahçe

bitcoin

soruşturma

hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" denildi.

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beşiktaş, fenerbahçe, bitcoin, soruşturma, hakem