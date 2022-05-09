https://tr.sputniknews.com/20220509/tffden-bitcoin-logolu-para-atisi-yapan-arda-kardeslere-sorusturma-1056213524.html
TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma
TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma
TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para cinsi Bitcoin ile gerçekleştirmesinden federasyon ve MHK'nın haberi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T15:15+0300
2022-05-09T15:15+0300
2022-05-09T15:18+0300
beşiktaş
spor
fenerbahçe
bitcoin
soruşturma
hakem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056213136_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaf50b94b4e2034d72eda43e86a0f5fe.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220508/besiktas---fenerbahce-derbi-mucadelesi-1-1-sona-erdi-1056192148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056213136_136:0:784:486_1920x0_80_0_0_a1562a3abddbd2248860cab1695851d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, fenerbahçe, bitcoin, soruşturma, hakem
TFF'den Bitcoin logolu para atışı yapan Arda Kardeşler'e soruşturma
15:15 09.05.2022 (güncellendi: 15:18 09.05.2022) Abone ol
TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para cinsi Bitcoin ile gerçekleştirmesinden federasyon ve MHK'nın haberi olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" denildi.