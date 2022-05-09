https://tr.sputniknews.com/20220509/tugva-binasina-bombali-saldiri-duzenleyen-kisi-tutuklandi-1056196849.html
TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen kişi tutuklandı
TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen kişi tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasına el yapımı bomba ile saldırı düzenleyen Besra Yalçın (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T06:17+0300
2022-05-09T06:17+0300
2022-05-09T06:17+0300
türkiye
türkiye gençlik vakfı (tügva)
saldırı
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055879420_0:1:829:467_1920x0_80_0_0_0f830a8daa7c991d22f2d51698b11ad1.jpg
Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA binasına 21 Nisan’da saat 05.55 sıralarında zaman ayarlı el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Terör örgütü üstlendi. Eylemi gerçekleştiren kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 107 güvenlik kamerası 656 saat incelendi. Çalışmalar sonunda bombalı eylemi gerçekleştiren kişinin Besra Yalçın (26) olduğu tespit edildi. Besra Yalçın, irtibatlı olduğu kişi olarak değerlendirilen Kazım Ç. ile birlikte 26 Nisan’da yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kazım Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Besra Yalçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055879420_102:0:725:467_1920x0_80_0_0_1a1187d292fedb4c586c4c4e1609db53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye gençlik vakfı (tügva), saldırı, tutuklama
TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen kişi tutuklandı
Abone ol
İstanbul Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasına el yapımı bomba ile saldırı düzenleyen Besra Yalçın (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziosmanpaşa’da bulunan TÜGVA binasına 21 Nisan’da saat 05.55 sıralarında zaman ayarlı el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Terör örgütü üstlendi.
Eylemi gerçekleştiren kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 107 güvenlik kamerası 656 saat incelendi. Çalışmalar sonunda bombalı eylemi gerçekleştiren kişinin Besra Yalçın (26) olduğu tespit edildi.
Besra Yalçın, irtibatlı olduğu kişi olarak değerlendirilen Kazım Ç. ile birlikte 26 Nisan’da yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Kazım Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Besra Yalçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.