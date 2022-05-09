https://tr.sputniknews.com/20220509/turkiyede-koronavirus--8-kisi-daha-hayatini-kaybetti-bin-542-yeni-vaka-tespit-edildi-1056228371.html
Türkiye'de Koronavirüs | 8 kişi daha hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de Koronavirüs | 8 kişi daha hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı’nın 9 Mayıs'a ilişkin Koronavirüs verilerine göre, son 24 saat içerisinde yapılan 109 bin 958 testten bin 542 pozitif vaka tespit edildi... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T22:37+0300
2022-05-09T22:37+0300
2022-05-09T22:37+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Kovid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 560 bin 229 oldu.
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sağlık bakanlığı, koronavirüs
Türkiye'de Koronavirüs | 8 kişi daha hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
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Sağlık Bakanlığı’nın 9 Mayıs'a ilişkin Koronavirüs verilerine göre, son 24 saat içerisinde yapılan 109 bin 958 testten bin 542 pozitif vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı bin 463 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Kovid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 560 bin 229 oldu.