https://tr.sputniknews.com/20220509/ukraynada-barisi-saglasalar-daha-kolay-olur-ama-orada-da-bir-amerikan-tezgahi-var-1056262933.html

'Ukrayna'da barışı sağlasalar daha kolay olur ama orada da bir Amerikan tezgahı var'

'Ukrayna'da barışı sağlasalar daha kolay olur ama orada da bir Amerikan tezgahı var'

Can Baydarol’a göre, Macron Ukrayna'nın AB üyeliği tartışmasında yeni statü yaratmayı hedefliyor olabilir. "AB'nin isminde birlik var ortada birlik yok"... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T23:14+0300

2022-05-09T23:14+0300

2022-05-11T02:57+0300

eksen

rusya

avrupa

ab

ukrayna krizi

türkiye

abd

minsk

petrol

israil

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Avrupa Birliği (AB), Biden yönetiminin Minsk Anlaşması'nın ölümünü ilan ettirmesiyle başlayan süreçte Rusya Federasyonu'na karşı ağır yaptırımlarla sert tutum alırken, enerji ikileminden kurtulamıyor. AB'nin hazırladığı 6'ıncı yaptırım paketine Rusya'dan petrol alımını sokma tartışmaları çıkmaza girdi. Avrupa ülkeleri, petrol ve doğalgazda Rusya'ya bağımlılık yüzünden birlik sergileyemez haldeyken, kimi üyelere muafiyet tanınması tartışmaları başladı.AB diğer yandan Kiev'deki aşırı sağcı rejimi birliğe jet hızıyla üye yapmak için kolları sıvamış durumda. Ancak Ukrayna'da 2014 darbesinden bu yana açık Banderist eğilimlerin hakim olduğu rejimin AB'nin ortaya koyduğu kriterlere nasıl olup da uyum sağlayacağı belirtilmiyor. Bu koşullarda Fransa'dan Kiev'e üyelik sözü verilmesinin 'aldatmaca olacağı' çıkışı gelirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Avrupa Siyasi Topluluğu' diye yeni bir yapı önerisi ortaya attı.Bu koşullarda AB'nin kapısında 'kriterler' denilerek onyıllardır bekletilen Türkiye, Ukrayna krizi vesilesiyle öne çıkmışken, Avrupa'nın enerji krizinde de oynayabileceği olası rollerden bahsediliyor.Avrupa Birliği'nin 'Ukrayna çıkmazını' Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol ile konuştuk.‘Avrupa siyasi birliğinin ismi birlik ama ortada birlik yok’Can Baydarol, Ukrayna'nın jet hızla AB üyesi yapılması tartışmalarında işin teknik boyutuna Türkiye örneğiyle dikkat çekerken, Macron'un Ukrayna için 'yeni bir statü yaratma' tartışmalarına işaret etmiş olabileceği görüşünde. Bayradol, AB'nin isminin 'birlik' olduğunu ancak ortada siyasi birlik bulunmadığını anımsattı:‘Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti doğrudan doğruya Rusya’ya bağımlı yaşıyor’Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nin petrol ve türevleri konusunda Rusya’ya bağımlı olduğuna, Almanya'nın da büyük bağımlılığı bulunduğuna dikkat çeken Baydarol, Rusya'ya enerji yaptırımlarının ağır bedellerine atıfta bulundu. ‘Yeşil enerjiye’ geçişin Avrupa için uzak bir tarihte mümkün olduğunu söyleyen Baydarol, "Bir anda bir baktık Türkiye çok kilit ülke gibi geldi" vurgusu yaptı:‘Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE ile barıştı, ben barış konusunda Sisi ve Esad’ın da yolda olduğu düşüncesindeyim’Türkiye’nin Avrupa nezdinde inisiyatif kazandığı, örneğin Irak'a yönelik harekatına Avrupa'da kimsein ses bile çıkartmadığını anımsatan Baydarol, bunda Türkiye'nin alternatif enerji güzergahında bulunmasının rolüne dikkat çekti. Baydarol, Ankara'nın son dönemde İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile attığı adımları hatırlatarak, sıranın Mısır ve Suriye olabileceğini ifade etti:'Avrupa ne yaparsa yapsın dönüp kendini vuruyor'"Ukrayna'da barışı sağlasalar daha kolay olur ama orada da bir Amerikan tezgahı var" diyen Baydarol, ABD'nin Türkiye'nin daha merkezi hale gelmesini çok da istemeyeceği çünkü kendi kaya gazı ve petrolünü Avrupa'ya satmanın peşinde olduğunu dile getirdi. Rusya'nın ambargo karşısında tek alternatifinin Avrupa olmadığını da belirten Baydarol, AB açısından ortaya bir açmaz çıktığını vurguladı:‘Türkiye’nin kara ve demiryollarının bir an önce işler hale getirilmesi gerekiyor’Türkiye’deki ekonomik durumun ‘çifte kriz’ halinde olduğunu söyleyen Baydarol, ülkenin dünya tedarik zincirinde rol oynayabilmesi için kara ve demiryollarının işler hale getirilmesi görüşünde:

rusya

minsk

israil

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

macaristan

bulgaristan

slovakya

çekya

çin

hindistan

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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