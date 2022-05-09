https://tr.sputniknews.com/20220509/ukraynadaki-harekatta-hayatini-kaybeden-rus-askerlerin-cocuklari-universiteye-sinavsiz-girebilecek-1056205208.html

Ukrayna'daki harekatta hayatını kaybeden Rus askerlerin çocukları, üniversiteye sınavsız girebilecek

Ukrayna'daki harekatta hayatını kaybeden Rus askerlerin çocukları, üniversiteye sınavsız girebilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Ukrayna topraklarında özel askeri harekata katılan ordu mensuplarının ve... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T11:36+0300

2022-05-09T11:36+0300

2022-05-09T11:36+0300

ukrayna krizi

rusya ordusu

ukrayna

askeri harekat

üniversite

sınav

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Putin'in imzalayarak yürürlüğe koyduğu kararnameye göre özel askeri harekata katılan ve harekat sırasında hayatını kaybeden askerlerin ve kamu personelinin çocukları için yüksek öğretim kurumlarında yüzde 10'luk özel kontenjan ayrılacak.Özel askeri harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri personelin ve kamu görevlilerinin çocukları, kontenjan kapsamında yer alan bölümlere sınavsız olarak girme hakkına sahip olacak.Harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri ve kamu görevlilerinin çocuklarının askeri okullara girmesi için de hükümet tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak.Hükümet, harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri ve kamu görevlilerinin çocuklarının yüksek öğretim kurumlarına ve askeri okullara kabulüyle ilgili prosedürleri 1 ay içinde hazırlayarak ilgili kurumlara sunacak.

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rusya ordusu, ukrayna, askeri harekat, üniversite, sınav