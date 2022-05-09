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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220509/ukraynadaki-harekatta-hayatini-kaybeden-rus-askerlerin-cocuklari-universiteye-sinavsiz-girebilecek-1056205208.html
Ukrayna'daki harekatta hayatını kaybeden Rus askerlerin çocukları, üniversiteye sınavsız girebilecek
Ukrayna'daki harekatta hayatını kaybeden Rus askerlerin çocukları, üniversiteye sınavsız girebilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Ukrayna topraklarında özel askeri harekata katılan ordu mensuplarının ve... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T11:36+0300
2022-05-09T11:36+0300
ukrayna krizi
rusya ordusu
ukrayna
askeri harekat
üniversite
sınav
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Putin'in imzalayarak yürürlüğe koyduğu kararnameye göre özel askeri harekata katılan ve harekat sırasında hayatını kaybeden askerlerin ve kamu personelinin çocukları için yüksek öğretim kurumlarında yüzde 10'luk özel kontenjan ayrılacak.Özel askeri harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri personelin ve kamu görevlilerinin çocukları, kontenjan kapsamında yer alan bölümlere sınavsız olarak girme hakkına sahip olacak.Harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri ve kamu görevlilerinin çocuklarının askeri okullara girmesi için de hükümet tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak.Hükümet, harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri ve kamu görevlilerinin çocuklarının yüksek öğretim kurumlarına ve askeri okullara kabulüyle ilgili prosedürleri 1 ay içinde hazırlayarak ilgili kurumlara sunacak.
https://tr.sputniknews.com/20220506/fsb-alman-nazilerin-sivastopolde-isledigi-suclarla-ilgili-gizli-belgeleri-acikladi-1056158672.html
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rusya ordusu, ukrayna, askeri harekat, üniversite, sınav

Ukrayna'daki harekatta hayatını kaybeden Rus askerlerin çocukları, üniversiteye sınavsız girebilecek

11:36 09.05.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Ukrayna topraklarında özel askeri harekata katılan ordu mensuplarının ve görevleri askerlik hizmeti içeren kamu personelinin ailelerine ek destek sunulmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Putin'in imzalayarak yürürlüğe koyduğu kararnameye göre özel askeri harekata katılan ve harekat sırasında hayatını kaybeden askerlerin ve kamu personelinin çocukları için yüksek öğretim kurumlarında yüzde 10'luk özel kontenjan ayrılacak.
Özel askeri harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri personelin ve kamu görevlilerinin çocukları, kontenjan kapsamında yer alan bölümlere sınavsız olarak girme hakkına sahip olacak.
Harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri ve kamu görevlilerinin çocuklarının askeri okullara girmesi için de hükümet tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak.
Hükümet, harekat sırasında hayatını kaybeden, yaralanan veya hastalanan askeri ve kamu görevlilerinin çocuklarının yüksek öğretim kurumlarına ve askeri okullara kabulüyle ilgili prosedürleri 1 ay içinde hazırlayarak ilgili kurumlara sunacak.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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