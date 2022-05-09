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Yargıtay'dan yanan araç için 'Adana' kararı
Yargıtay'dan yanan araç için 'Adana' kararı
Adana’da bir kişi yanan otomobili için mahkemeye başvurdu. Otomobilinin bakımlarını yetkili serviste yaptıran ve kusuru bulunmayan adamın hak arayışında... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T18:20+0300
2022-05-09T18:20+0300
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yargıtay
türkiye
adana
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64 yaşındaki Coşkun Boysan, 2008 yılında sıfır kilometre bir araç satın aldı.Boysan, aracını aldıktan sonra bütün bakımlarını ise yetkili serviste yaptırdı. 26 Nisan 2013'te ise merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken motorda bir anda yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.Ardından Coşkun Boysan, yangının çıkışıyla ilgili yetkili servise başvurdu. Yetkili servis ise herhangi bir kusur bulamayıp garanti süresini geçtiği için Boysan’a yardımcı olamayacaklarını söyledi.Araç sahibi vefat edince davayı oğlu sürdürdüDava sürerken Coşkun Boysan 2017 yılında vefat etti. Coşkun Boysan’ın oğlu Emre Boysan ise davayı devam ettirdi.Mahkemeden olumsuz yanıt alan Boysan ailesi kararı Yargıtay 6.Hukuk Daire Başkanlığı’na taşıdı.Geçen 3 Mart tarihinde ise Yargıtay 6. Hukuk Daire Başkanlığı araç ile ilgili kararını verdi.Adana sıcaklarının elektrik kablolarına zarar verdiği ve yanmanın olağan olduğu belirtildi. Ne Boysan ne de yetkili servis kusurlu bulundu.“6 yaşındaki ve 178 bin kilometredeki bir aracın eski olduğunu, elektrik kablolarının Adana’da yüksek çevre sıcaklığına maruz kaldığı için soğuk sıcak farklarından dolayı niteliğini kısmen yitirmiş, kısa devre yapmasının yüksek ihtimal olduğu, 21 Aralık 2012 tarihinde yetkili serviste bakımı yapılan araç için herhangi bir elektrik arızası belirtilmediği, yetkili servisin ise servis prensipleri gereği müşteriden şikayeti öğrenip buna göre onarım işlemi yapmak olduğu anlaşılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir.”Aldığı karar sonrası konuşan Emre Boysan, “Aracımızın kliması yaz aylarında sürekli çalışıyor. Aracın yandığı gün bende araçtaydım ve kaputtan dumanlar yükseldi. Hemen kenara çektik ve araç alev aldı zaten. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama kaputu açamayınca itfaiye gelene kadar aracımız göz göre göre yandı. Biz ilk başta yetkili servisten şikayetçi olduk. Çünkü aracın bütün bakımlarını oraya yaptırdık. Bütün dosyalarımızı teslim ederek dava açtık. Bu davayı biz kaybettik ve itiraz edince de Yargıtay'da da kaybettik” diye konuştu.Hiçbir suçlarının olmadığını söyleyen Boysan, “Bu dosyalarda yazılanlarda bizim hiçbir suçumuzun olmadığına karar verildi. Bizden bir kusur bulunmadı ama yetkili servisinde kusuru bulunmadı. Yetkili servis, en son ki bakımda aracın yanmasına sebep olan kısmına bakmamış veya baksa bile herhangi bir işlem yapmadığı için kusursuz” dedi.Yetkili servisin bakımı tam yapmadığını öne süren Boysan, “Bütün eksikleri sizin belirleyip, yetkili servise yazılı olarak vermezseniz yetkili servisin herhangi bir kusuru olmadığı gibi bir karar çıktı. Bu da bizi düşündürdü. Mahkeme herkese sende haklısın diyerek karar verdi. Ancak araçsız kalan biz olduk” ifadelerini kullandı.
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yargıtay, türkiye, adana

Yargıtay'dan yanan araç için 'Adana' kararı

18:20 09.05.2022
© İHAyanan araç
yanan araç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA
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Adana’da bir kişi yanan otomobili için mahkemeye başvurdu. Otomobilinin bakımlarını yetkili serviste yaptıran ve kusuru bulunmayan adamın hak arayışında Yargıtay, hava sıcaklıklarının fazla olması nedeniyle kısa devre yaparak yandığı kararını verdi.
64 yaşındaki Coşkun Boysan, 2008 yılında sıfır kilometre bir araç satın aldı.
Boysan, aracını aldıktan sonra bütün bakımlarını ise yetkili serviste yaptırdı. 26 Nisan 2013'te ise merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken motorda bir anda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ardından Coşkun Boysan, yangının çıkışıyla ilgili yetkili servise başvurdu. Yetkili servis ise herhangi bir kusur bulamayıp garanti süresini geçtiği için Boysan’a yardımcı olamayacaklarını söyledi.

Araç sahibi vefat edince davayı oğlu sürdürdü

Dava sürerken Coşkun Boysan 2017 yılında vefat etti. Coşkun Boysan’ın oğlu Emre Boysan ise davayı devam ettirdi.
Mahkemeden olumsuz yanıt alan Boysan ailesi kararı Yargıtay 6.Hukuk Daire Başkanlığı’na taşıdı.
Geçen 3 Mart tarihinde ise Yargıtay 6. Hukuk Daire Başkanlığı araç ile ilgili kararını verdi.
Adana sıcaklarının elektrik kablolarına zarar verdiği ve yanmanın olağan olduğu belirtildi. Ne Boysan ne de yetkili servis kusurlu bulundu.
6 yaşındaki ve 178 bin kilometredeki bir aracın eski olduğunu, elektrik kablolarının Adana’da yüksek çevre sıcaklığına maruz kaldığı için soğuk sıcak farklarından dolayı niteliğini kısmen yitirmiş, kısa devre yapmasının yüksek ihtimal olduğu, 21 Aralık 2012 tarihinde yetkili serviste bakımı yapılan araç için herhangi bir elektrik arızası belirtilmediği, yetkili servisin ise servis prensipleri gereği müşteriden şikayeti öğrenip buna göre onarım işlemi yapmak olduğu anlaşılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir.
Aldığı karar sonrası konuşan Emre Boysan, “Aracımızın kliması yaz aylarında sürekli çalışıyor. Aracın yandığı gün bende araçtaydım ve kaputtan dumanlar yükseldi. Hemen kenara çektik ve araç alev aldı zaten. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama kaputu açamayınca itfaiye gelene kadar aracımız göz göre göre yandı. Biz ilk başta yetkili servisten şikayetçi olduk. Çünkü aracın bütün bakımlarını oraya yaptırdık. Bütün dosyalarımızı teslim ederek dava açtık. Bu davayı biz kaybettik ve itiraz edince de Yargıtay'da da kaybettik” diye konuştu.
Hiçbir suçlarının olmadığını söyleyen Boysan, “Bu dosyalarda yazılanlarda bizim hiçbir suçumuzun olmadığına karar verildi. Bizden bir kusur bulunmadı ama yetkili servisinde kusuru bulunmadı. Yetkili servis, en son ki bakımda aracın yanmasına sebep olan kısmına bakmamış veya baksa bile herhangi bir işlem yapmadığı için kusursuz” dedi.
Yetkili servisin bakımı tam yapmadığını öne süren Boysan, “Bütün eksikleri sizin belirleyip, yetkili servise yazılı olarak vermezseniz yetkili servisin herhangi bir kusuru olmadığı gibi bir karar çıktı. Bu da bizi düşündürdü. Mahkeme herkese sende haklısın diyerek karar verdi. Ancak araçsız kalan biz olduk” ifadelerini kullandı.
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