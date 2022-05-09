https://tr.sputniknews.com/20220509/youtube-roscosmos-baskan-rogozinin-tum-videolarini-kaldirdi-1056195030.html
YouTube, Roscosmos Başkanı Rogozin’in tüm videolarını kaldırdı
YouTube, Roscosmos Başkanı Rogozin’in tüm videolarını kaldırdı
YouTube’un, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin’in ‘Roscosmos Media’ hesabındaki tüm videolarını kaldırdığı belirtildi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T01:52+0300
2022-05-09T01:52+0300
2022-05-09T02:35+0300
ukrayna krizi
roscosmos
youtube
dmitriy rogozin
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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in YouTube'daki tüm videoları kaldırıldı.Roscosmos’un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “YouTube, Roscosmos Media hesabından Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in yer aldığı tüm videoları, röportajlarını, Donbass sakinlerine insani yardım gönderme etkinliğine katılımıyla ilgili görüntüleri, Vostoçnıy uzay üssüne ziyaretiyle ilgili görüntüleri kaldırdı” ifadesine yer verildi.Toplam izleme sayısı yaklaşık 5 milyon olan yaklaşık 20 videonun kaldırıldığı aktarılan açıklamada, “Bu, Amerikan tarzı ifade özgürlüğü hakkında bilmeniz gereken her şey” denildi.
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roscosmos, youtube, dmitriy rogozin
YouTube, Roscosmos Başkanı Rogozin’in tüm videolarını kaldırdı
01:52 09.05.2022 (güncellendi: 02:35 09.05.2022) Abone ol
YouTube’un, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin’in ‘Roscosmos Media’ hesabındaki tüm videolarını kaldırdığı belirtildi.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in YouTube'daki tüm videoları kaldırıldı.
Roscosmos’un Telegram
hesabından yapılan paylaşımda, “YouTube, Roscosmos Media hesabından Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in yer aldığı tüm videoları, röportajlarını, Donbass sakinlerine insani yardım gönderme etkinliğine katılımıyla ilgili görüntüleri, Vostoçnıy uzay üssüne ziyaretiyle ilgili görüntüleri kaldırdı
” ifadesine yer verildi.
Toplam izleme sayısı yaklaşık 5 milyon olan yaklaşık 20 videonun kaldırıldığı aktarılan açıklamada, “Bu, Amerikan tarzı ifade özgürlüğü hakkında bilmeniz gereken her şey” denildi.