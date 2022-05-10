https://tr.sputniknews.com/20220510/6-yasindaki-cocuk-sahilde-dev-megalodon-disi-buldu-1056245861.html

6 yaşındaki çocuk, sahilde dev megalodon dişi buldu

6 yaşındaki çocuk, sahilde dev megalodon dişi buldu

6 yaşındaki birçocuk, İngiltere'nin Suffolk Kontluğu'na bağlı Bawdsey köyündeki sahilde dolaşırken dev bir tarih öncesi megalodona ait olduğu tespit edilen... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T14:59+0300

2022-05-10T14:59+0300

2022-05-10T15:00+0300

yaşam

köpekbalığı

diş

sahil

çocuk

ingiltere

deniz

megalodon

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Sammy Shelton isimli İngiliz çocuk, resmi tatil sırasında bulunduğu Suffolk'taki Bawdsey sahilinde 10 santimetre uzunluğunda köpekbalığı dişi buldu.Prof. Dr. Ben Garrod, bulunan dişin şimdiye kadar var olan en büyük köpekbalığı türü olan bir megalodona ait olduğunu doğruladı.Baba Peter Shelton, Sammy'nin diş ile duygusal bir bağ kurduğunu ve yatarken ona sarıldığını söyledi. Shelton, "Sammy, sahilde köpekbalığı dişini gördüğümüz için çok heyecanlandı. Ancak bunun kadar büyük ve ağır bir şey olamaz" diyerek ailesinin yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.'Çok iyi bir örnek'Norwich'teki East Anglia Üniversitesi'nde evrimsel biyolog olan Prof. Dr. Garrod, "Çok iyi bir örnek. Gerçekten iyi durumda. Oysa köpekbalığı dişleri, bulunduklarında genellikle oldukça yıpranmış oluyorlar" dedi."Megalodon dişi arayan pek çok insan aslında bir tane bile bulamıyor" diyen Garrod, "Sammy'nin keşfi, küçük bir çocuk için gerçekten büyük bir şey" diye ekledi.Bilim insanları, tahminlere göre nesli 3.6 milyon yıl önce tükenen megalodonların 18 metre uzunluk ve 60 ton ağırlığa kadar ulaşabileceğini belirtiyor. Adları 'büyük diş' anlamına gelen megalodonların, yaşadıkları dönemde Antarktika'yı çevreleyen okyanuslar dışında dünyadaki tüm denizlere 'hükmettiği' söyleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220218/avustralyada-kopekbaligi-saldirilari-yeniden-gundemde-saldirgan-turlere-ne-oluyor-1053984495.html

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köpekbalığı, diş, sahil, çocuk, ingiltere, deniz, megalodon