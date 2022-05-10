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ABD, Pekin'in 'tek Çin politikasını' tanımaktan vazgeçti
ABD, Pekin'in 'tek Çin politikasını' tanımaktan vazgeçti
Güney Çin Denizi'nde son aylarda tansiyon yükselirken ABD yönetimi, Tayvan lehine bir adım atarak ikili ilişkiler bilgi formundan 'tek Çin politikası'nı... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T10:26+0300
2022-05-10T10:28+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ikili ilişkiler' bilgi formundan Pekin'in 'tek Çin politikası'nı çıkarma kararı aldı.belirli tarihlerdeki web sayfalarının önbelleğini depolayan bir arşiv sitesi olan Wayback Machine'e göre 3 Mayıs'a kadar ABD Dışişleri'nin Tayvan ile İlişkiler sayfasında açık bir şekilde 'ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğine' yer veriliyordu.Ancak son günlede sitede değişiklikler yapılarak, söz konusu ifade atlandı ve 'sağlam gayri resmi ilişkiler' hakkındaki bilgiler bölümün en başındaki önceki yerinden ikinci paragrafa kaydırıldı. Ayrıca, ABD'nin tutumu, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği yerine diplomatik klişelerle değiştirildi.Tayvan memnunTayvan Dışişleri'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Pentagon'un çıkıp ÇHC'nin rutin 'tek Çin ilkesi' büyüsünü bozduğunu gördüğümüze sevindik. Özgür ve demokratik Tayvan, komünist yönetim altında olmak istemiyor" ifadelerine yer verildi.Çin'den tatbikat, Tayvan'dan 'hava sahası ihlali' suçlamasıÖte yandan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bugün yapılan açıklamada, Tayvan yakınlarında askeri tatbikat yapıldığı belirtildi. Reuters'in haberine göre, Çin'in hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı tatbikat, 'silah kapasitesini test etmek ve geliştirmek' amacıyla, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Tayvan'ın doğu ve güneybatı sularında gerçekleştirildi.Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in ülkesi için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek "Ülkemizi korumak için azimliyiz” dedi.Tayvan Savunma Bakanlığı ise 6 Mayıs'ta Çin'e ait 18 uçağın hava sahasına girdiğini iddia ederek ihlallerin 7 ve 8 Mayıs'ta da sürdüğünü öne sürdü. Bakanlık ayrıca, Çin'in tatbikatta bombardıman uçağı, savaş uçağı ve denizaltısavar uçak kullandığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220510/yemin-toreni-konusmasinda-defalarca-ozgurluk-diyen-yeni-guney-kore-lideri-yoondan-kuzeye-teklif-1056236083.html
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abd, çin, tayvan, abd dışişleri

ABD, Pekin'in 'tek Çin politikasını' tanımaktan vazgeçti

10:26 10.05.2022 (güncellendi: 10:28 10.05.2022)
© REUTERS / Brian SnyderABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Güney Çin Denizi'nde son aylarda tansiyon yükselirken ABD yönetimi, Tayvan lehine bir adım atarak ikili ilişkiler bilgi formundan 'tek Çin politikası'nı çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ikili ilişkiler' bilgi formundan Pekin'in 'tek Çin politikası'nı çıkarma kararı aldı.
belirli tarihlerdeki web sayfalarının önbelleğini depolayan bir arşiv sitesi olan Wayback Machine'e göre 3 Mayıs'a kadar ABD Dışişleri'nin Tayvan ile İlişkiler sayfasında açık bir şekilde 'ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğine' yer veriliyordu.
Ancak son günlede sitede değişiklikler yapılarak, söz konusu ifade atlandı ve 'sağlam gayri resmi ilişkiler' hakkındaki bilgiler bölümün en başındaki önceki yerinden ikinci paragrafa kaydırıldı. Ayrıca, ABD'nin tutumu, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği yerine diplomatik klişelerle değiştirildi.

Tayvan memnun

Tayvan Dışişleri'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Pentagon'un çıkıp ÇHC'nin rutin 'tek Çin ilkesi' büyüsünü bozduğunu gördüğümüze sevindik. Özgür ve demokratik Tayvan, komünist yönetim altında olmak istemiyor" ifadelerine yer verildi.

Çin'den tatbikat, Tayvan'dan 'hava sahası ihlali' suçlaması

Öte yandan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bugün yapılan açıklamada, Tayvan yakınlarında askeri tatbikat yapıldığı belirtildi. Reuters'in haberine göre, Çin'in hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı tatbikat, 'silah kapasitesini test etmek ve geliştirmek' amacıyla, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Tayvan'ın doğu ve güneybatı sularında gerçekleştirildi.
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in ülkesi için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek "Ülkemizi korumak için azimliyiz” dedi.
Tayvan Savunma Bakanlığı ise 6 Mayıs'ta Çin'e ait 18 uçağın hava sahasına girdiğini iddia ederek ihlallerin 7 ve 8 Mayıs'ta da sürdüğünü öne sürdü. Bakanlık ayrıca, Çin'in tatbikatta bombardıman uçağı, savaş uçağı ve denizaltısavar uçak kullandığını kaydetti.
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