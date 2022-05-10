AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Oy olarak bir düşüş yaşadık ama yeniden yüzde 40'a yaklaşıyoruz

“AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor. Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız. Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız.”