https://tr.sputniknews.com/20220510/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-oy-olarak-bir-dusus-yasadik-ama-yeniden-yuzde-40a-yaklasiyoruz-1056231298.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Oy olarak bir düşüş yaşadık ama yeniden yüzde 40'a yaklaşıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Oy olarak bir düşüş yaşadık ama yeniden yüzde 40'a yaklaşıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, AK Parti'nin oy oranın yüzde 40'a yaklaştığını açıkladı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T00:45+0300
2022-05-10T00:45+0300
2022-05-10T00:45+0300
politika
ak parti
mustafa şen
seçim
anket
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AK Parti'nin yaptırmış olduğu seçim anketi sonuçlarını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranının yüzde 40'a yaklaştığını açıkladı A Haber'de yayınlanan Sebep-Sonuç programında açıklamalarda bulunan Şen, seçim anketine dair "Biraz düşüş yaşadık" dedi. Şen, AK Parti'nin oy oranının ilerleyen günlerde yüzde 45 hatta 46'ya ulaşacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:
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ak parti, mustafa şen, seçim, anket
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Oy olarak bir düşüş yaşadık ama yeniden yüzde 40'a yaklaşıyoruz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, AK Parti'nin oy oranın yüzde 40'a yaklaştığını açıkladı.
AK Parti'nin yaptırmış olduğu seçim anketi sonuçlarını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranının yüzde 40'a yaklaştığını açıkladı
A Haber'de yayınlanan Sebep-Sonuç programında açıklamalarda bulunan Şen, seçim anketine dair "Biraz düşüş yaşadık" dedi. Şen, AK Parti'nin oy oranının ilerleyen günlerde yüzde 45 hatta 46'ya ulaşacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:
“AK Parti oy olarak bir düşüş yaşadı ama şu an yeniden yüzde 40'a doğru tırmanıyor. 34-36 aralığından 40'a doğru gidiyoruz. Bazı analizlere göre 45-46 oranını görebiliyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor. Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız. Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız.”