https://tr.sputniknews.com/20220510/alkollu-halde-kullandigi-otomobili-ile-kopru-demirlerini-kirarak-asagi-uctu-3-yarali-1056233911.html

Alkollü halde kullandığı otomobili ile köprü demirlerini kırarak aşağı uçtu: 3 yaralı

Alkollü halde kullandığı otomobili ile köprü demirlerini kırarak aşağı uçtu: 3 yaralı

İstanbul Fatih’te alkollü bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek köprü demirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü demirlerini kıran otomobil aşağı uçarak... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T04:56+0300

2022-05-10T04:56+0300

2022-05-10T04:57+0300

türkiye

kaza

fatih

demir

motor

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Alkollü olduğu öğrenilen Nevzat Y. Aksaray köprüsüne geldiğinde aracın kontrolünü kaybederek otomobili ile köprü demirlerine çarptı. Süratle demirlere çarpan otomobil, demirleri kırarak köprüden aşağı uçtu. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç içinde bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı.Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer iki kişiyi araç içinden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hafif yaralı olan diğer kişi Okmeydanı Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü ve kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Demirlere çarparak köprüden aşağı uçan otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Sürüklenen otomobilin motor yerinden çıkarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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kaza, fatih, demir, motor