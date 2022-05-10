https://tr.sputniknews.com/20220510/andy-warholun-marilyn-monroe-portresi-195-milyon-dolara-satildi-1056234212.html
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı
Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T05:49+0300
2022-05-10T05:49+0300
2022-05-10T05:49+0300
yaşam
marilyn monroe
andy warhol
portre
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'Shot Sage Blue Marilyn' adlı portre New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.
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marilyn monroe, andy warhol, portre
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı
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Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı.
'Shot Sage Blue Marilyn' adlı portre New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.
Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.
Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.