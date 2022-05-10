https://tr.sputniknews.com/20220510/ankarada-kendisini-uyaran-surucuye-cekicle-saldiran-kisi-11-yil-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1056250107.html

Ankara'da kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran kişi 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran kişi 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö., 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, hükümle... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T16:06+0300

2022-05-10T16:06+0300

2022-05-10T16:06+0300

türkiye

çekiç

ankara

trafik

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Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö.'nün cezası belli oldu. Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Özgür Ö. ve avukatı hazır bulundu. Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.Özgür Ö., 66 gündür tutuklu olduğunu, ailesine bakacak dışarıda kimsenin olmadığını, olay anında kızının rahatsızlığından dolayı kendisini kaybederek böyle bir davranışta bulunduğunu ifade etti.Mağdurun zararını karşıladığını savunan Özgür Ö., tahliye ve beraat talebinde bulundu.11 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliyeSavcının görüşünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "silahla kasten yaralama" suçundan 6 ay, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıl, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 2 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 8 yıl hapis yıl cezası verdi.Sanık Özgür Ö., hükümle birlikte tahliye edildi.Ne olmuştu?Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 4 Mart'ta kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö., kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı. Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanmıştı.İddianamede Özgür Ö'nün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıldan 14 yıla, "silahlı tehditten" 2 yıldan 5 yıla, "hakaretten" 3 aydan 2 yıla, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 1 yıldan 3 yıla, "mala zarar vermekten" 4 aydan 3 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıldan 6 yıla ve "yaralamaya teşebbüsten" 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220414/cekicli-saldirgan-ozur-diledi-tahliye-talebi-reddedildi-1055567518.html

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çekiç, ankara, trafik