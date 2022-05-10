https://tr.sputniknews.com/20220510/apple-ipod-uretimini-durdurdugunu-acikladi-1056260025.html
Apple, iPod üretimini durdurduğunu açıkladı
Apple, iPod üretimini durdurduğunu açıkladı
ABD'li teknoloji firması Apple Inc, taşınabilir müzik cihazı iPod'ın üretimini durdurduğu bilgisini paylaştı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T22:25+0300
2022-05-10T22:25+0300
2022-05-10T22:32+0300
yaşam
apple
ipod
üretim
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Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yaptığı açıklamada, iPod'un son modeli iPod touch'ın artık üretilmeyeceğini, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünüyle iPod'un yerini dolduracaklarını ifade etti.Firmanın bu kararı, 2001'de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çağının sonunun geldiğine işaret ederken, Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod touch'ın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti.En son 2019'da piyasaya sürülen iPod touch modeli 1000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu.İlk versiyonu 2007'de piyasaya sürülen ve iPhone'a daha çok benzeyen iPod touch, müzik çalmanın yanı sıra iMessage gönderebiliyor ve FaceTime aramaları yapabiliyordu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
apple, ipod, üretim
Apple, iPod üretimini durdurduğunu açıkladı
22:25 10.05.2022 (güncellendi: 22:32 10.05.2022) Abone ol
ABD'li teknoloji firması Apple Inc, taşınabilir müzik cihazı iPod'ın üretimini durdurduğu bilgisini paylaştı.
Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yaptığı açıklamada, iPod'un son modeli iPod touch'ın artık üretilmeyeceğini, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünüyle iPod'un yerini dolduracaklarını ifade etti.
Firmanın bu kararı, 2001'de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çağının sonunun geldiğine işaret ederken, Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod touch'ın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti.
En son 2019'da piyasaya sürülen iPod touch modeli 1000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu.
İlk versiyonu 2007'de piyasaya sürülen ve iPhone'a daha çok benzeyen iPod touch, müzik çalmanın yanı sıra iMessage gönderebiliyor ve FaceTime aramaları yapabiliyordu.