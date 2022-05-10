https://tr.sputniknews.com/20220510/arda-turana-yilin-en-sevilen-ve-ornek-alinan-futbolcusu-odulu-1056259385.html
Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü
Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü
Özel bir üniversitede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu' ödülü... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T21:52+0300
2022-05-10T21:52+0300
2022-05-10T21:52+0300
spor
arda turan
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Özel bir üniversitenin İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Spor Odaklı Markalama Araştırmaları” sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu Arda Turan seçildi.Üniversite'nin etkinliğine katılan Turan'a plaket verildi.
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arda turan
Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü
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Özel bir üniversitede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu' ödülü verildi.
Özel bir üniversitenin İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Spor Odaklı Markalama Araştırmaları” sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu Arda Turan seçildi.
Üniversite'nin etkinliğine katılan Turan'a plaket verildi.