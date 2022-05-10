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Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü
Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü
Özel bir üniversitede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu' ödülü... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
arda turan
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Özel bir üniversitenin İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Spor Odaklı Markalama Araştırmaları” sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu Arda Turan seçildi.Üniversite'nin etkinliğine katılan Turan'a plaket verildi.
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Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü

21:52 10.05.2022
© AA / Onur ÇobanArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA / Onur Çoban
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Özel bir üniversitede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu' ödülü verildi.
Özel bir üniversitenin İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Spor Odaklı Markalama Araştırmaları” sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu Arda Turan seçildi.
Üniversite'nin etkinliğine katılan Turan'a plaket verildi.
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