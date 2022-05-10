https://tr.sputniknews.com/20220510/arda-turana-yilin-en-sevilen-ve-ornek-alinan-futbolcusu-odulu-1056259385.html

Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü

Arda Turan'a 'yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' ödülü

Özel bir üniversitede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu' ödülü... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

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spor

arda turan

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Özel bir üniversitenin İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Spor Odaklı Markalama Araştırmaları” sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu Arda Turan seçildi.Üniversite'nin etkinliğine katılan Turan'a plaket verildi.

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arda turan