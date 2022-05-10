Bahçeli: Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnıdır

CHP yönetimi bizatihi kendi geçmişi ile, tenakus halindedir. Ormanda tilki kalmadı hepsi siyasette. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna kalıcı bir cevap veremediler. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı meslek edindiler. CHP yönetimi bizatihi kendi geçmişi ile, tenakus halindedir. Ormanda tilki kalmadı hepsi siyasette. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna kalıcı bir cevap veremediler. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı meslek edindiler.

İBB Başkanı'nın Karadeniz turunda dar katılımlı miting düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır. Bu belediye başkanı hangi belediyenin siyasi sorumluluğunu üstlendi. Bu belediye başkanı nereye gidiyor? Biz de merak içindeyiz. Bayram günü Karadeniz'de ne aramıştır? Bir belediye başkanının şehrini terk edip vızır vızır ortalıkta gezinmesi hangi amaca hizmet etmektedir? İstanbul, İstanbul olalı böyle bir hezimet yaşamadı. İmamoğlu'nun iradesi ipoteklidir. Vız gelip tırıs gidecek olan şahıs İmamoğlu'dur. İBB Başkanı'nın Karadeniz turunda dar katılımlı miting düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır. Bu belediye başkanı hangi belediyenin siyasi sorumluluğunu üstlendi. Bu belediye başkanı nereye gidiyor? Biz de merak içindeyiz. Bayram günü Karadeniz'de ne aramıştır? Bir belediye başkanının şehrini terk edip vızır vızır ortalıkta gezinmesi hangi amaca hizmet etmektedir? İstanbul, İstanbul olalı böyle bir hezimet yaşamadı. İmamoğlu'nun iradesi ipoteklidir. Vız gelip tırıs gidecek olan şahıs İmamoğlu'dur.

CHP'de fitne bitmez. Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın. İrade Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanımız açık ara farkla yeniden seçilecektir. CHP'de fitne bitmez. Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın. İrade Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanımız açık ara farkla yeniden seçilecektir.

Türkiye'de bulunan yabancılarla ilgili tepkisel yönü baskın kirli malumatlar, çarpıtılmış haberler yoğun olarak servis edilmiştir. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnıdır. Önü arkası hesaplanmadan, atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahrip edecek her yaklaşım uçuruma açılacaktır. Elbette Türkiye yol geçen hanı değildir. Türkiye'de bulunan yabancılarla ilgili tepkisel yönü baskın kirli malumatlar, çarpıtılmış haberler yoğun olarak servis edilmiştir. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnıdır. Önü arkası hesaplanmadan, atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahrip edecek her yaklaşım uçuruma açılacaktır. Elbette Türkiye yol geçen hanı değildir.