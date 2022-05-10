https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bilgin-calisanlari-emeklileri-enflasyon-tahribatindan-koruyacagiz-1056240700.html

Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız

Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T12:07+0300

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2022-05-10T12:15+0300

politika

vedat bilgin

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Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;Bilgin ayrıca, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

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2022

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vedat bilgin