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Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız
Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-10T12:15+0300
politika
vedat bilgin
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Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;Bilgin ayrıca, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
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Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız

12:07 10.05.2022 (güncellendi: 12:15 10.05.2022)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.
Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;
Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.
Bilgin ayrıca, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
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