https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bilgin-calisanlari-emeklileri-enflasyon-tahribatindan-koruyacagiz-1056240700.html
Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız
Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T12:07+0300
2022-05-10T12:07+0300
2022-05-10T12:15+0300
politika
vedat bilgin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786053_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_916867aa5fa0f09ba7480c7eacf259fe.jpg
Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;Bilgin ayrıca, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786053_75:0:555:360_1920x0_80_0_0_5156d376500a58bdd3a282215802b542.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vedat bilgin
Bakan Bilgin: Çalışanları, emeklileri enflasyon tahribatından koruyacağız
12:07 10.05.2022 (güncellendi: 12:15 10.05.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.
Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;
Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.
Bilgin ayrıca, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.