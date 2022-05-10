https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bilginden-3600-ek-gosterge-aciklamasi-bu-ay-sonunda-bitirecegiz-1056247714.html

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: En kapsamlı düzenlemeyi bu ay sonunda bitireceğiz

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: En kapsamlı düzenlemeyi bu ay sonunda bitireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ertelenen 3600 ek gösterge toplantısına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:23+0300

2022-05-10T15:23+0300

2022-05-10T15:24+0300

ekonomi

3600 ek gösterge

vedat bilgin

ak parti

işçi

çalışan

açıklama

toplantı

emeklilik

emekli

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde '36'ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' kapsamında düzenlenen 'Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği' açılış programına katıldı.Burada 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirten Bilgin, "Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız" diye konuştu.Toplantı ertelenmişti3600 ek gösterge toplantısının Memur-Sen ve bakanlık arasında bugün yapılması planlanırken, dün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.'Çalışan ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacağız'Bilgin konuşmasına şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bilgin-calisanlari-emeklileri-enflasyon-tahribatindan-koruyacagiz-1056240700.html

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3600 ek gösterge, vedat bilgin, ak parti, işçi, çalışan, açıklama, toplantı, emeklilik, emekli