https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bilginden-3600-ek-gosterge-aciklamasi-bu-ay-sonunda-bitirecegiz-1056247714.html
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: En kapsamlı düzenlemeyi bu ay sonunda bitireceğiz
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: En kapsamlı düzenlemeyi bu ay sonunda bitireceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ertelenen 3600 ek gösterge toplantısına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T15:23+0300
2022-05-10T15:23+0300
2022-05-10T15:24+0300
ekonomi
3600 ek gösterge
vedat bilgin
ak parti
işçi
çalışan
açıklama
toplantı
emeklilik
emekli
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde '36'ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' kapsamında düzenlenen 'Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği' açılış programına katıldı.Burada 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirten Bilgin, "Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız" diye konuştu.Toplantı ertelenmişti3600 ek gösterge toplantısının Memur-Sen ve bakanlık arasında bugün yapılması planlanırken, dün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.'Çalışan ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacağız'Bilgin konuşmasına şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bilgin-calisanlari-emeklileri-enflasyon-tahribatindan-koruyacagiz-1056240700.html
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3600 ek gösterge, vedat bilgin, ak parti, işçi, çalışan, açıklama, toplantı, emeklilik, emekli
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: En kapsamlı düzenlemeyi bu ay sonunda bitireceğiz
15:23 10.05.2022 (güncellendi: 15:24 10.05.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ertelenen 3600 ek gösterge toplantısına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde '36'ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' kapsamında düzenlenen 'Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği' açılış programına katıldı.
Burada 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirten Bilgin, "Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız" diye konuştu.
Toplantı ertelenmişti
3600 ek gösterge toplantısının Memur-Sen ve bakanlık arasında bugün yapılması planlanırken, dün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
'Çalışan ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacağız'
Bilgin konuşmasına şöyle devam etti:
"Bir başka çalışmamız var. O da sözleşmeli personelin tayin hakkı, emeklilikle ilgili düzenlemeleri. Bunları da 3600’den sonra ele alıp çözeceğiz. Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerinin kopması, bunların meydana getirdiği birçok başka sebebin de eklendiği enflasyon ortamına karşı, Türkiye sosyal politikaları devreye sokmakta tereddüt etmiyor. Adım adım bütün uygulanacak her şeyi gözden geçiriyoruz, bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi asla enflasyon karşısında, enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak şekilde onları da koruyacağız. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlettir. Bu üretim gücüne dayalı olarak da sosyal politikalarla emekçilerini korumakta asla asla vazgeçmez, asla tereddüt etmez. Türkiye önemli sorunlarla karşı karşıyadır, bugün enflasyon konjonktürel bir sorundur. Yarın başka sorunlar olabilir; ama Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak, mal, ürün, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin."