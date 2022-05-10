https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-kurum-her-vatandasi-ev-sahibi-yapana-kadar-calismalar-surecek-1056230529.html
Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek
Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T00:03+0300
2022-05-10T00:03+0300
2022-05-10T00:06+0300
türkiye
murat kurum
ev sahibi
recep tayyip erdoğan
toki
konut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff6836150c6b6ead46098ec1fd6fa86d.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız" açıklamalarıyla birlikte sosyal konutlara yönelik paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220509/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1056223485.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045942_185:0:833:486_1920x0_80_0_0_961af191d93607cc0cac6cb6137ff83c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kurum, ev sahibi , recep tayyip erdoğan, toki, konut
Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek
00:03 10.05.2022 (güncellendi: 00:06 10.05.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız" açıklamalarıyla birlikte sosyal konutlara yönelik paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.