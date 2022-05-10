https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-kurum-her-vatandasi-ev-sahibi-yapana-kadar-calismalar-surecek-1056230529.html

Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek

Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T00:03+0300

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türkiye

murat kurum

ev sahibi

recep tayyip erdoğan

toki

konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız" açıklamalarıyla birlikte sosyal konutlara yönelik paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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murat kurum, ev sahibi , recep tayyip erdoğan, toki, konut