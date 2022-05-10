Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-kurum-her-vatandasi-ev-sahibi-yapana-kadar-calismalar-surecek-1056230529.html
Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek
Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T00:03+0300
2022-05-10T00:06+0300
türkiye
murat kurum
ev sahibi
recep tayyip erdoğan
toki
konut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff6836150c6b6ead46098ec1fd6fa86d.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız" açıklamalarıyla birlikte sosyal konutlara yönelik paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220509/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1056223485.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054045942_185:0:833:486_1920x0_80_0_0_961af191d93607cc0cac6cb6137ff83c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat kurum, ev sahibi , recep tayyip erdoğan, toki, konut

Bakan Kurum: Her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalar sürecek

00:03 10.05.2022 (güncellendi: 00:06 10.05.2022)
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız" açıklamalarıyla birlikte sosyal konutlara yönelik paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Konut finansmanında 3 farklı paket
Dün, 20:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала