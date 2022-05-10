Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-nebati-vatandaslarimizi-magdur-etmeye-kalkisanlara-musamaha-gostermeyecegiz-1056259455.html
Bakan Nebati: Vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlara müsamaha göstermeyeceğiz
Bakan Nebati: Vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlara müsamaha göstermeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyatlarla mücadelelerini 'kararlılık' sürdüreceklerini belirterek, "Fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T21:51+0300
2022-05-10T22:12+0300
ekonomi
nureddin nebati
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055440106_0:14:1201:689_1920x0_80_0_0_b5a6fdb7211383afd53d527e64524d08.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır" ifadelerini kullandı.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:"Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055440106_132:0:1067:701_1920x0_80_0_0_6d1f80db5e17c7559e99edaf85832ead.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, fahiş fiyat

Bakan Nebati: Vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlara müsamaha göstermeyeceğiz

21:51 10.05.2022 (güncellendi: 22:12 10.05.2022)
© AA / Erhan ElaldıGeleneksel MÜSiAD İftar Programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı.
Geleneksel MÜSiAD İftar Programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA / Erhan Elaldı
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyatlarla mücadelelerini 'kararlılık' sürdüreceklerini belirterek, "Fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.
Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.
Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала