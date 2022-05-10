https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-nebati-vatandaslarimizi-magdur-etmeye-kalkisanlara-musamaha-gostermeyecegiz-1056259455.html

Bakan Nebati: Vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlara müsamaha göstermeyeceğiz

Bakan Nebati: Vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlara müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyatlarla mücadelelerini 'kararlılık' sürdüreceklerini belirterek, "Fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T21:51+0300

2022-05-10T21:51+0300

2022-05-10T22:12+0300

ekonomi

nureddin nebati

fahiş fiyat

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır" ifadelerini kullandı.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:"Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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nureddin nebati, fahiş fiyat