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https://tr.sputniknews.com/20220510/basbakanin-dinlendigi-ortaya-cikmisti-ispanyada-istihbarat-teskilati-baskani-gorevden-alindi--1056242440.html
Başbakan'ın dinlendiği ortaya çıkmıştı: İspanya'da istihbarat teşkilatı başkanı görevden alındı
Başbakan'ın dinlendiği ortaya çıkmıştı: İspanya'da istihbarat teşkilatı başkanı görevden alındı
İspanya hükümeti, siyasetçilerin cep telefonlarının dinlenmesiyle ilgili iki ayrı vakanın ortaya çıkmasının ardından istihbarat teşkilatı başkanını görevden... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T13:03+0300
2022-05-10T13:14+0300
dünya
ispanya
pegasus casus yazılımı
ispanya başbakanı pedro sanchez
istihbarat
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İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının İsrail menşeili 'Pegasus' casus yazılım programıyla dinlendiği ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hükümet, bugün alınan kararla İspanya Ulusal Haber Alma Merkezi (CNI) Başkanı Paz Esteban'ı görevden aldı. Karar, Esteban'ın geçen hafta İspanya parlamentosunun kapalı bir komitesinde birkaç Katalan ayrılıkçının telefonlarını hacklediğini itiraf etmesinin ardından geldi.Kabinenin bugün geç saatlerde konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.64 yaşındaki Esteban, Temmuz 2019'da CNI'a başkan olarak atanan ilk kadın oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220502/israil-yazilimi-pegasusla-ispanya-basbakani-sanchezin-dinlendigi-ortaya-cikti--1056032674.html
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ispanya, pegasus casus yazılımı, ispanya başbakanı pedro sanchez, istihbarat

Başbakan'ın dinlendiği ortaya çıkmıştı: İspanya'da istihbarat teşkilatı başkanı görevden alındı

13:03 10.05.2022 (güncellendi: 13:14 10.05.2022)
© AP Photoİspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AP Photo
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İspanya hükümeti, siyasetçilerin cep telefonlarının dinlenmesiyle ilgili iki ayrı vakanın ortaya çıkmasının ardından istihbarat teşkilatı başkanını görevden aldı.
İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının İsrail menşeili 'Pegasus' casus yazılım programıyla dinlendiği ortaya çıkmıştı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından hükümet, bugün alınan kararla İspanya Ulusal Haber Alma Merkezi (CNI) Başkanı Paz Esteban'ı görevden aldı.
Karar, Esteban'ın geçen hafta İspanya parlamentosunun kapalı bir komitesinde birkaç Katalan ayrılıkçının telefonlarını hacklediğini itiraf etmesinin ardından geldi.
Kabinenin bugün geç saatlerde konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
64 yaşındaki Esteban, Temmuz 2019'da CNI'a başkan olarak atanan ilk kadın oldu.
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
DÜNYA
İsrail yazılımı Pegasus'la İspanya Başbakanı Sanchez'in dinlendiği ortaya çıktı
2 Mayıs, 23:05
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