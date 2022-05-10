https://tr.sputniknews.com/20220510/benzine-zam-geliyor-1056236745.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T10:04+0300
2022-05-10T10:04+0300
2022-05-10T10:04+0300
ekonomi
benzin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f1f48e403d6f9a557d3ee3a0e53a80e.jpg
Akaryakıt sektöründen gelen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3b55decb22cc4c1e9f1b10af5d1fbee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, zam
Benzine zam geliyor
Abone ol
Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi.
Akaryakıt sektöründen gelen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.
Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.