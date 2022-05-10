https://tr.sputniknews.com/20220510/benzine-zam-geliyor-1056236745.html

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T10:04+0300

2022-05-10T10:04+0300

2022-05-10T10:04+0300

ekonomi

benzin

zam

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Akaryakıt sektöründen gelen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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2022

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benzin, zam