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https://tr.sputniknews.com/20220510/benzine-zam-geliyor-1056236745.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T10:04+0300
2022-05-10T10:04+0300
ekonomi
benzin
zam
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Akaryakıt sektöründen gelen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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benzin, zam

Benzine zam geliyor

10:04 10.05.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi.
Akaryakıt sektöründen gelen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.
Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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