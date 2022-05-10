https://tr.sputniknews.com/20220510/biden-13-mayista-urdun-krali-2-abdullahi-beyaz-sarayda-agirlayacak-1056254106.html

Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T17:52+0300

2022-05-10T17:52+0300

2022-05-10T17:55+0300

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abd

ürdün

ortadoğu

beyaz saray

ürdün kralı 2. abdullah

abdullah bin el hüseyin

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden, 13 Mayıs 2022'de Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prensi Hüseyin'i ağırlayacak olmaktan son derece memnun." ifadesine yer verildi.Kral 2. Abdullah'ın Biden döneminde 2. kez Washington'ı ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığı bir kez daha göstereceği kaydedildi.Açıklamada, "Ürdün, OrtaDoğu'da kritik bir güçtür, ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiğidir" denildi.

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abd, ürdün, ortadoğu, beyaz saray, ürdün kralı 2. abdullah, abdullah bin el hüseyin