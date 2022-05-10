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Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak
Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T17:52+0300
2022-05-10T17:55+0300
dünya
abd
ürdün
ortadoğu
beyaz saray
ürdün kralı 2. abdullah
abdullah bin el hüseyin
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden, 13 Mayıs 2022'de Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prensi Hüseyin'i ağırlayacak olmaktan son derece memnun." ifadesine yer verildi.Kral 2. Abdullah'ın Biden döneminde 2. kez Washington'ı ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığı bir kez daha göstereceği kaydedildi.Açıklamada, "Ürdün, OrtaDoğu'da kritik bir güçtür, ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiğidir" denildi.
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abd, ürdün, ortadoğu, beyaz saray, ürdün kralı 2. abdullah, abdullah bin el hüseyin

Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

17:52 10.05.2022 (güncellendi: 17:55 10.05.2022)
© REUTERS / Leah MillisABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden, 13 Mayıs 2022'de Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prensi Hüseyin'i ağırlayacak olmaktan son derece memnun." ifadesine yer verildi.
Kral 2. Abdullah'ın Biden döneminde 2. kez Washington'ı ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığı bir kez daha göstereceği kaydedildi.
Açıklamada, "Ürdün, OrtaDoğu'da kritik bir güçtür, ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiğidir" denildi.
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