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https://tr.sputniknews.com/20220510/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1056230649.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tobacco çatısı altındaki sigaralara zam geldiğini duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T00:19+0300
2022-05-10T00:19+0300
ekonomi
sigara
özgür aybaş
türkiye tekel bayileri platformu
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, Imperial Tobacco Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı.Daha önce de Philip Morris, BAT, JT, ve TT çatısı altındaki ürünlerde de 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.
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sigara, özgür aybaş, türkiye tekel bayileri platformu

Bir sigara grubuna daha zam geldi

00:19 10.05.2022
© AASigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tobacco çatısı altındaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, Imperial Tobacco Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı.

Daha önce de Philip Morris, BAT, JT, ve TT çatısı altındaki ürünlerde de 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.
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