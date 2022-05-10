Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, Imperial Tobacco Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı.



Daha önce de Philip Morris, BAT, JT, ve TT çatısı altındaki ürünlerde de 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.