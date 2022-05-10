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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/bm-insan-haklari-konseyinde-rusyadan-bosalan-koltuga-cekya-secildi-1056256241.html
BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya'dan boşalan koltuğa Çekya seçildi
BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya'dan boşalan koltuğa Çekya seçildi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmesinin ardından boşalan koltuğa Çekya’yı seçtiği bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T19:48+0300
2022-05-10T19:54+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
bm insan hakları konseyi
rusya
çekya
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya’dan boşalan koltuğa aday tek ülke olan Çekya, Genel Kurul’daki oylamada 157 oy aldı. Çekya, BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki görevini 31 Aralık 2023’e kadar sürdürecek.7 Nisan'da BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel operasyon nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki faaliyetlerini askıya alan kararı onaylamıştı. Genel Kurul kararı, Rusya’yı konseyde oy kullanma ve söz hakkı alma haklarından mahrum bırakmıştı.Rusya sözkonusu karara karşı, İnsan Hakları Konseyi’ndeki yetkilerini planlanandan önce sonlandırdığını duyurmuş ve böylece, konseyin çalışmalarına katılmaya devam etmesine, kendi tasarılarını sunmasına ve taslak kararlarla ilgili görüşmelerde yer almasına imkan veren gözlemci statüsüne geçmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasının Konsey'e herhangi bir ‘katma değer’ getirmediğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın üyeliğini ‘iptal etme’ arzusunu, Moskova'nın bağımsız siyasetini etkileme girişimi olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220418/eski-cekya-lideri-avrupanin-ukrayna-ve-rusya-tutumundan-dolayi-mahcubum-1055651031.html
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birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bm insan hakları konseyi, rusya, çekya

BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya'dan boşalan koltuğa Çekya seçildi

19:48 10.05.2022 (güncellendi: 19:54 10.05.2022)
© AABM Genel Kurulu
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmesinin ardından boşalan koltuğa Çekya’yı seçtiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya’dan boşalan koltuğa aday tek ülke olan Çekya, Genel Kurul’daki oylamada 157 oy aldı. Çekya, BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki görevini 31 Aralık 2023’e kadar sürdürecek.
7 Nisan'da BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel operasyon nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki faaliyetlerini askıya alan kararı onaylamıştı. Genel Kurul kararı, Rusya’yı konseyde oy kullanma ve söz hakkı alma haklarından mahrum bırakmıştı.
Rusya sözkonusu karara karşı, İnsan Hakları Konseyi’ndeki yetkilerini planlanandan önce sonlandırdığını duyurmuş ve böylece, konseyin çalışmalarına katılmaya devam etmesine, kendi tasarılarını sunmasına ve taslak kararlarla ilgili görüşmelerde yer almasına imkan veren gözlemci statüsüne geçmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasının Konsey'e herhangi bir ‘katma değer’ getirmediğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın üyeliğini ‘iptal etme’ arzusunu, Moskova'nın bağımsız siyasetini etkileme girişimi olarak nitelendirmişti.
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