https://tr.sputniknews.com/20220510/bm-insan-haklari-konseyinde-rusyadan-bosalan-koltuga-cekya-secildi-1056256241.html

BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya'dan boşalan koltuğa Çekya seçildi

BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya'dan boşalan koltuğa Çekya seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmesinin ardından boşalan koltuğa Çekya’yı seçtiği bildirildi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T19:48+0300

2022-05-10T19:48+0300

2022-05-10T19:54+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

bm insan hakları konseyi

rusya

çekya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055867191_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f95acfc1e48610542d03237bf6fbdfbe.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya’dan boşalan koltuğa aday tek ülke olan Çekya, Genel Kurul’daki oylamada 157 oy aldı. Çekya, BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki görevini 31 Aralık 2023’e kadar sürdürecek.7 Nisan'da BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel operasyon nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki faaliyetlerini askıya alan kararı onaylamıştı. Genel Kurul kararı, Rusya’yı konseyde oy kullanma ve söz hakkı alma haklarından mahrum bırakmıştı.Rusya sözkonusu karara karşı, İnsan Hakları Konseyi’ndeki yetkilerini planlanandan önce sonlandırdığını duyurmuş ve böylece, konseyin çalışmalarına katılmaya devam etmesine, kendi tasarılarını sunmasına ve taslak kararlarla ilgili görüşmelerde yer almasına imkan veren gözlemci statüsüne geçmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasının Konsey'e herhangi bir ‘katma değer’ getirmediğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın üyeliğini ‘iptal etme’ arzusunu, Moskova'nın bağımsız siyasetini etkileme girişimi olarak nitelendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220418/eski-cekya-lideri-avrupanin-ukrayna-ve-rusya-tutumundan-dolayi-mahcubum-1055651031.html

rusya

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bm insan hakları konseyi, rusya, çekya