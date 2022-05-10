https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-lideri-tokayevi-resmi-torenle-karsiliyor-1056252013.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:52+0300
2022-05-10T16:52+0300
2022-05-10T17:07+0300
recep tayyip erdoğan
kasım cömert tokayev
politika
ankara
resmi tören
karşılama
türkiye
kazakistan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
beştepe
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Tokayev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
https://tr.sputniknews.com/20220510/erdogan-ulkemizi-sivil-ve-ozgurlukcu-bir-anayasaya-mutlaka-kavusturacagiz-1056242939.html
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recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev, ankara, resmi tören, karşılama, türkiye, kazakistan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i resmi törenle karşıladı
16:52 10.05.2022 (güncellendi: 17:07 10.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Tokayev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.