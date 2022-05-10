Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdogan-tarih-verdi-yerli-pasaport-geliyor-1056239049.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: 'Yerli pasaport geliyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: 'Yerli pasaport geliyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli pasaport üretimi için altyapının kurulduğunu söyledi, "ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak" dedi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T11:32+0300
2022-05-10T11:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
pasaport
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli pasaport üretimi için son aşamaya gelindiğini duyurdu.Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu dikkati çekti:'Topkapı'yla başlayacak, tam ortasında Ayasofya olacak'Yeni pasaportlar ağustosta verilecekCumhurbaşkanı Erdoğan yeni pasaportlar için tarih verdi, "Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220326/chpli-ozel-konut-alana-pasaport-hediye-reklamina-ceza-verilmesini-degerlendirdi-1055065109.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, pasaport

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: 'Yerli pasaport geliyor'

11:32 10.05.2022 (güncellendi: 11:38 10.05.2022)
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli pasaport üretimi için altyapının kurulduğunu söyledi, "ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli pasaport üretimi için son aşamaya gelindiğini duyurdu.
Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu dikkati çekti:

'Topkapı'yla başlayacak, tam ortasında Ayasofya olacak'

"Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor".

Yeni pasaportlar ağustosta verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pasaportlar için tarih verdi, "Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
POLİTİKA
CHP'li Özel, 'konut alana pasaport hediye' reklamına ceza verilmesini değerlendirdi
26 Mart, 14:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала