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https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdogan-ve-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-masa-tenisi-oynadi-1056258314.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev masa tenisi oynadı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T21:02+0300
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türkiye
kazakistan
recep tayyip erdoğan
kasım cömert tokayev
masa tenisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/turkiye-ile-kazakistan-arasinda-15-anlasma-imzalandi-1056256592.html
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kazakistan, recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev, masa tenisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

21:02 10.05.2022 (güncellendi: 21:10 10.05.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.
© İHA
Erdoğan Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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