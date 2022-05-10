https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdogan-ve-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-masa-tenisi-oynadi-1056258314.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev masa tenisi oynadı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T21:02+0300
2022-05-10T21:02+0300
2022-05-10T21:10+0300
türkiye
kazakistan
recep tayyip erdoğan
kasım cömert tokayev
masa tenisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/turkiye-ile-kazakistan-arasinda-15-anlasma-imzalandi-1056256592.html
türkiye
kazakistan
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kazakistan, recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev, masa tenisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
21:02 10.05.2022 (güncellendi: 21:10 10.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.