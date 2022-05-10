https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdogandan-prens-selmana-gecmis-olsun-telefonu-1056231396.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T00:59+0300

2022-05-10T00:59+0300

2022-05-10T01:00+0300

türkiye

muhammed bin selman

recep tayyip erdoğan

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raliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyurulmuştu.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletirken, Prens Selman samimi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

türkiye

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muhammed bin selman, recep tayyip erdoğan