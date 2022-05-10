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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T00:59+0300
2022-05-10T01:00+0300
türkiye
muhammed bin selman
recep tayyip erdoğan
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raliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyurulmuştu.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletirken, Prens Selman samimi dileklerinden dolayı teşekkür etti.
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muhammed bin selman, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu

00:59 10.05.2022 (güncellendi: 01:00 10.05.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi alırken, geçmiş olsun dileklerini iletti.
raliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyurulmuştu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletirken, Prens Selman samimi dileklerinden dolayı teşekkür etti.
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