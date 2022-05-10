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https://tr.sputniknews.com/20220510/danimarkada-enflasyonu-1984ten-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1056238860.html
Danimarka'da enflasyon, 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Danimarka'da enflasyon, 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Danimarka'da enflasyon, resmi rakamlara göre enerji ve gıda fiyatlarının da artmasıyla nisan ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T11:28+0300
2022-05-10T11:29+0300
ekonomi
danimarka
enflasyon
tüfe
ukrayna
petrol
doğalgaz
yaptırım
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Danimarka İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yıla göre yüzde 6.7 artarak Haziran 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Veriler, ürün fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10.3 arttığını, bu oranın en son Kasım 1982'de ölçülen rakamlarla eşleştiğine işaret etti.Kurumdan yapılan açıklamada, 2020'nin nisan ayında fiyat artışlarının en çok elektrik, gıda, yakıt ve doğalgaz belirgin olduğu kaydedildi.Enerji ve işlenmemiş gıda maddeleri hariç tutulduğunda tüketici fiyatları, mart ayındaki yüzde 3.2'den hala yüzde 3.6 artış yaşadı.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep olmuştu.Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'ndeki yükselen enflasyona rağmen şimdiye kadar faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/avrupada-rus-petrol-ve-turevleri-ile-dogalgazina-yaptirim-kaosu-ulkeler-ikna-edilemiyor-1056213162.html
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danimarka, enflasyon, tüfe, ukrayna, petrol, doğalgaz, yaptırım

Danimarka'da enflasyon, 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

11:28 10.05.2022 (güncellendi: 11:29 10.05.2022)
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© İHA
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Danimarka'da enflasyon, resmi rakamlara göre enerji ve gıda fiyatlarının da artmasıyla nisan ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Danimarka İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yıla göre yüzde 6.7 artarak Haziran 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Veriler, ürün fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10.3 arttığını, bu oranın en son Kasım 1982'de ölçülen rakamlarla eşleştiğine işaret etti.
Kurumdan yapılan açıklamada, 2020'nin nisan ayında fiyat artışlarının en çok elektrik, gıda, yakıt ve doğalgaz belirgin olduğu kaydedildi.
Enerji ve işlenmemiş gıda maddeleri hariç tutulduğunda tüketici fiyatları, mart ayındaki yüzde 3.2'den hala yüzde 3.6 artış yaşadı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep olmuştu.
Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'ndeki yükselen enflasyona rağmen şimdiye kadar faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.
Rusya-Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
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