https://tr.sputniknews.com/20220510/danimarkada-enflasyonu-1984ten-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1056238860.html

Danimarka'da enflasyon, 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Danimarka'da enflasyon, 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Danimarka'da enflasyon, resmi rakamlara göre enerji ve gıda fiyatlarının da artmasıyla nisan ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T11:28+0300

2022-05-10T11:28+0300

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ekonomi

danimarka

enflasyon

tüfe

ukrayna

petrol

doğalgaz

yaptırım

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Danimarka İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yıla göre yüzde 6.7 artarak Haziran 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Veriler, ürün fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10.3 arttığını, bu oranın en son Kasım 1982'de ölçülen rakamlarla eşleştiğine işaret etti.Kurumdan yapılan açıklamada, 2020'nin nisan ayında fiyat artışlarının en çok elektrik, gıda, yakıt ve doğalgaz belirgin olduğu kaydedildi.Enerji ve işlenmemiş gıda maddeleri hariç tutulduğunda tüketici fiyatları, mart ayındaki yüzde 3.2'den hala yüzde 3.6 artış yaşadı.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep olmuştu.Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'ndeki yükselen enflasyona rağmen şimdiye kadar faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220509/avrupada-rus-petrol-ve-turevleri-ile-dogalgazina-yaptirim-kaosu-ulkeler-ikna-edilemiyor-1056213162.html

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danimarka, enflasyon, tüfe, ukrayna, petrol, doğalgaz, yaptırım