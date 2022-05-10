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Deep Purple yeniden Türkiye'ye geliyor
Deep Purple yeniden Türkiye'ye geliyor
Water, Highway Star, Burn, Child in Time, Soldier of Fortune, Hurricane, Perfect Strangers gibi birçok ölümsüz şarkı ile tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
deep purple
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Ian Gillan, Roger David Glover, Ian Paice, Steve Morse ve Don Airey’den oluşan Deep Purple, unutulmaz hitlerini dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca müzikseverle paylaşmaya devam ediyor.Deep Purple ‘The Whoosh! Tour’ kapsamında, 25 Mayıs akşamı İstanbul Life Park’ta sahne alacak. Konserin indirimli dönem biletleri tükendi. Fiyatları 770 TL ile 2.200 TL arasında değişen yeni dönem biletleri ise satışta.Grup 2008 Dünya Müzik Ödülleri'nde 'Efsane Ödülü'ne layık görülmüştü.
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deep purple, istanbul, konser

Deep Purple yeniden Türkiye'ye geliyor

16:26 10.05.2022 (güncellendi: 16:28 10.05.2022)
© AFP 2022Deep Purple
Deep Purple - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022
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Water, Highway Star, Burn, Child in Time, Soldier of Fortune, Hurricane, Perfect Strangers gibi birçok ölümsüz şarkı ile tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple, İstanbullu müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Ian Gillan, Roger David Glover, Ian Paice, Steve Morse ve Don Airey’den oluşan Deep Purple, unutulmaz hitlerini dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca müzikseverle paylaşmaya devam ediyor.

Deep Purple ‘The Whoosh! Tour’ kapsamında, 25 Mayıs akşamı İstanbul Life Park’ta sahne alacak. Konserin indirimli dönem biletleri tükendi. Fiyatları 770 TL ile 2.200 TL arasında değişen yeni dönem biletleri ise satışta.

Grup 2008 Dünya Müzik Ödülleri'nde 'Efsane Ödülü'ne layık görülmüştü.
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