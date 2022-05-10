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Doğa ve sanat buluştu: 'Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak'
Doğa ve sanat buluştu: 'Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak'
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Özlem Özer Tuğal’ın yürüttüğü Hatay tarihi ve kültürünü tanıtımını amaçlayan proje Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T13:54+0300
2022-05-10T13:58+0300
yaşam
türkiye
hatay
kültür & sanat
çiçek
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa
mozaik
özlem özer tuğal
rahmi günay
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Türkiye ve dünyadaki en önemli mozaik ve tarihi eserlere ev sahipliği yapan Hatay Arkeoloji Müzesi bugün 300’den fazlası endemik 2000’den fazla bitki çeşidi olan kentin çiçeklerini bir araya topladı. Müzede bugün başlayan sergideki resim, heykel, seramik çalışmalarıyla belirli dönemlerde çiçeklenip solan bitkiler sonsuzluğa taşınacak.Uluslararası ve disiplinlerarası Türkiye’nin tıbbi ve aromatik endemik bitkileri Hatay kadim tarihi ve kültür değerlerini tanıtım projesi kapsamındaki “Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras” sergisinin açılışına Hatay Valisi Rahmi Günay, Proje Yöneticisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Özlem Özer Tuğal, Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş ve çok sayıda sanatçı katıldı.Projeye, tarihe ve geleceğe duyulan ortak sorumluluk düşüncesi ile yol alan, aralarında Sputnik Türkiye’den Tuğba Bolat’ın da bulunduğu, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Güzel Sanatlar Fakültelerinden, farklı sanat dallarında eğitim veren çok kıymetli, alanlarında uzman, akademisyen ve profesyonel, 100 Türk ve 20 yabancı sanatçı ve 70 genç sanatçı adayı eserleri ile katkı sağladı. Sergi 15 Haziran ila 15 Temmuz arasında da İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde görülebilecek.'Günümüzü geleceğe miras bıraktık'Sputnik’e konuşan Tuğal, proje ile ilgili, “Proje ile günümüzün eserlerini, bitkilerini kalıcı hale getirmek istedik. Müzede geçmişteki mozaikler içerisinde işlenmiş olan bitki ve desenleri biz de aynı bu şekilde sanatçı ve öğrenci ekibimizle birlikte geleceğe miras olarak bırakmayı amaçladık” dedi.
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türkiye, hatay, kültür & sanat, çiçek, istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, mozaik, özlem özer tuğal, rahmi günay

Doğa ve sanat buluştu: 'Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak'

13:54 10.05.2022 (güncellendi: 13:58 10.05.2022)
© Sputnik / Tuğba BolatDoğa ve sanat buluştu: Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak
Doğa ve sanat buluştu: Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Tuğba Bolat
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Tuğba Bolat - Sputnik Türkiye
Tuğba Bolat
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Özlem Özer Tuğal’ın yürüttüğü Hatay tarihi ve kültürünü tanıtımını amaçlayan proje Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki sergi ile başladı. Projede üretilen “Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras” isimli dev panonun yer aldığı çok sayıda sanatçı seramik eserlere imza attı.
Türkiye ve dünyadaki en önemli mozaik ve tarihi eserlere ev sahipliği yapan Hatay Arkeoloji Müzesi bugün 300’den fazlası endemik 2000’den fazla bitki çeşidi olan kentin çiçeklerini bir araya topladı. Müzede bugün başlayan sergideki resim, heykel, seramik çalışmalarıyla belirli dönemlerde çiçeklenip solan bitkiler sonsuzluğa taşınacak.
Uluslararası ve disiplinlerarası Türkiye’nin tıbbi ve aromatik endemik bitkileri Hatay kadim tarihi ve kültür değerlerini tanıtım projesi kapsamındaki “Çiçeklerin Dilinden Geleceğe Miras” sergisinin açılışına Hatay Valisi Rahmi Günay, Proje Yöneticisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Özlem Özer Tuğal, Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş ve çok sayıda sanatçı katıldı.
© Sputnik / Tuğba BolatDoğa ve sanat buluştu: 'Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak'
Doğa ve sanat buluştu: 'Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
Doğa ve sanat buluştu: 'Hatay yöresinin çiçekleri artık hiç solmayacak'
© Sputnik / Tuğba Bolat
Projeye, tarihe ve geleceğe duyulan ortak sorumluluk düşüncesi ile yol alan, aralarında Sputnik Türkiye’den Tuğba Bolat’ın da bulunduğu, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Güzel Sanatlar Fakültelerinden, farklı sanat dallarında eğitim veren çok kıymetli, alanlarında uzman, akademisyen ve profesyonel, 100 Türk ve 20 yabancı sanatçı ve 70 genç sanatçı adayı eserleri ile katkı sağladı. Sergi 15 Haziran ila 15 Temmuz arasında da İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde görülebilecek.

'Günümüzü geleceğe miras bıraktık'

Sputnik’e konuşan Tuğal, proje ile ilgili, “Proje ile günümüzün eserlerini, bitkilerini kalıcı hale getirmek istedik. Müzede geçmişteki mozaikler içerisinde işlenmiş olan bitki ve desenleri biz de aynı bu şekilde sanatçı ve öğrenci ekibimizle birlikte geleceğe miras olarak bırakmayı amaçladık” dedi.
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