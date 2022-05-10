https://tr.sputniknews.com/20220510/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056235721.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar kuru bugün 15.09 lirada yer alıyor, Euro ise 15.98 lira seviyelerinde hareket ediyor. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T09:15+0300

2022-05-10T09:15+0300

2022-05-10T09:15+0300

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Dolar TL dün 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15 lira seviyesini gördü. Dolar kuru bugün 15.09 lirada yer alıyor, Euro ise 15,98 lira seviyelerinde hareket ediyor.Dolar/TL en son kur korumalı mevduatın da açıklandığı 20 Aralık 2021'de bu seviyeye yükselmişti. Çeyrek altın ne kadar?Altının onsu 1.863 dolardan işlem görüyor.Altının gramı ise 905 lira seviyesinde yer alıyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.480 lira, Cumhuriyet altını ise 5.904 lirada bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220509/dolar-15-lirayi-gecti-1056212852.html

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dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, çeyrek altın